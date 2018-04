Enciso vive como "un suave deslizamiento" el movimiento sísmico de 3.1

Logroño, 10 abr (EFE).- Los vecinos de Enciso han vivido hoy el movimiento sísmico registrado esta madrugada en este municipio, con una magnitud mbLg de 3.1, como "un leve deslizamiento", ha explicado a Efe su alcalde, Ricardo Ochoa, quien ha reconocido que "ha habido personas que no se han enterado".

El Instituto Geográfico Nacional ha informado de que Enciso ha sido el epicentro de este terremoto, ocurrido a las 4:49 horas de hoy y que también se ha sentido en Santa Eulalia Bajera.

"Yo estaba despierto en la cama y he notado perfectamente un suave deslizamiento, que ha durado como dos segundos y he pensado que era un pequeño terremoto, pero no ha tenido mayor trascendencia y he seguido en la cama", ha añadido Ochoa.

Algunos vecinos de Enciso, en el que hay censadas 143 personas pero en el que residen ahora cerca de un centenar, le han comentado que "pensaban que había arrancado un camión y otros muchos ni se han enterado del movimiento sísmico".

"Hoy tenemos un tema de conversación en el pueblo", ha señalado el alcalde, quien ha recordado que en Enciso, el año pasado, también se notó el terremoto que tuvo el epicentro en Munilla, aunque él no se enteró, a pesar de ser de una mayor magnitud al de hoy.

El Instituto Geográfico Nacional ha detallado que el terremoto se ha localizado, en términos de latitud, a 42.17 grados norte; en longitud, a 2.22 grados oeste; y, en profundidad, a doce kilómetros.