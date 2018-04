César Antonio Molina cree que a la poesía le ha faltado una crítica más libre

Logroño, 10 abr (EFE).- El periodista y escritor César Antonio Molina ha afirmado hoy en Logroño, dentro de las XX Jornadas de Poesía en Español, que "a la poesía española le ha faltado siempre una crítica más libre, no la académica".

Molina, quien ha realizado esta reflexión en una rueda informativa, ha añadido que la crítica tendría "mucho que repensarse", sobre todo, cuando incluye a una serie de poetas dentro de una misma generación.

Cree que "hay que estudiar a cada poeta libre e individualmente", aunque, después, "por cuestiones de la época y de las circunstancias, puede tener concomitancias con otros".

En su opinión, incluir a poetas en generaciones "como si fuera una verdulería de un mercado, no conduce a nada y la crítica, y yo la hecho mucha, tendría mucho que repensarse" en este sentido

Molina ha precisado también que su interés ha sido hacer su obra poética, ensayística o crítica, a su manera y ha recalcado que "en ningún país del mundo se rigen por generaciones", sino por "autores individuales, grupos o estilos maneras".

Sin embargo, en España, "por comodidad" se habla de generaciones, cuando, en realidad, los escritores "son seres individuales", que entiende que no se deben agrupar "como si fuéramos un rebaño a través de décadas", lo que ha rechazado.

"Mi manera de ser es la que he querido", ha precisado Molina, quien ha recalcado que hay aspectos en los que está mas cerca de la poesía italiana, francesa, norteamericana o la española.

"Solo se me tiene que analizar por lo que he escrito; no se me puede ensalzar ni castigar por lo que hayan escrito gente contemporánea mía porque me siendo más contemporáneo de San Juan de la Cruz que muchos de mis contemporáneos", ha enfatizado.

Molina también se ha referido a su último libro de poemas "Lugares donde se calma el dolor", del que ha dicho sentirse muy orgulloso de este trabajo, que ha recibido "magníficas críticas".

Ha recalcado que en todos sus trabajos siempre se ha mantenido "muy fiel" a él, en alusión a no pertenecer a ninguna generación de poetas porque "quien quiera hablar de mí que se lea mis libros, que están llenos de referencias cinematográficas, pictóricas y culturales" y, después, opine. ha precisado.

Autor de una amplia bibliografía poética, Molina ha dicho que la poesía ha sido para él "una manera de estar en el mundo", que, además, le ha facilitado el desarrollo de sus tareas profesionales, en la docencia y en la gestión cultural, como ministro de Cultura.

Entre otros aspectos, ha subrayado que "no escribimos solo para nuestro tiempo, sino para el futuro, a través de nuestras obras" y ha recalcado que, dentro de su faceta como poeta, lo que más le preocupa de sus obras es escribir para el tiempo futuro.

Estas Jornadas de Poesía, organizadas por el Ayuntamiento de Logroño, concluyen el próximo día 13 y están dedicadas a poetas de los años 70, que empezaron a publicar en esa década, pero que no abandonaron la poesía social.