Aprobada la regulación de las despedidas de soltero y botellón en Logroño

Logroño, 5 abr (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado hoy, con la única oposición de Cambia Logroño, la modificación puntual y parcial de la Ordenanza Municipal de Fomento de la Convivencia Ciudadana para regular lo relacionado con las despedidas de solteros y los botellones, que no se prohíben.

La alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, en su intervención en este debate, ha señalado que todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar y a descansar y ha apelado a la responsabilidad del Ayuntamiento, como institución pública, a garantizar la convivencia de los ciudadanos porque "los derechos tienen límites".

Para ella, "no se criminaliza a nadie", dado que una ordenanza buscar garantizar la convivencia y el respeto al derecho de todos los ciudadanos.

Ha reconocido que, en un mundo idílico, todo el mundo se respeta y no hay conflictos, pero en el mundo real se producen conflictos y es responsabilidad de las administraciones establecer criterios y poner en orden cuestiones necesarias.

Las ordenanzas son instrumentos jurídicos vivos, que requieren una constante revisión porque la realidad supera lo legislado en un momento determinado, según Gamarra, quien ha señalado que la sociedad logroñesa reclamaba actuar en el tema de las despedidas de solteros, lo que se ha hecho gracias a un trabajo conjunto de todos, que ha sido complicado.

También se ha referido a que este instrumento y regulación era necesario para que la Policía Local pueda ejercer su labor y que sea útil para poner coto a conductas que no se podían controlar.

La alcaldesa ha transmitido su confianza en los jóvenes de Logroño y ha resaltado la responsabilidad que han asumido distintos colectivos, como el Consejo de la Juventud y el Consejo de Estudiantes, para tratar de sensibilizar respecto a asuntos que les afectan en el ámbito de esta ordenanza municipal.

Ha animado a continuar con las conversaciones para modificar otros aspectos de la ordenanza que se consideren oportunos porque la realidad social la ha superado, todo ello con el objetivo final de lograr la convivencia en la ciudad.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Sáinz, ha señalado que las modificaciones aprobadas eran una necesidad detectada y pedida por vecinos y diferentes colectivos y compartida en su mayor parte por los sectores hotelero y hostelero, dado que eran un elemento que perjudicaba la imagen de la ciudad.

Ha insistido en que el texto, que supera las carencias de otros, es una normativa justa y no interventiva y que solo busca limitar fiestas incívicas, por lo que no se prohíben las despedidas de soltero ni los botellones, sino los que conllevan comportamientos que no son cívicos, como permanecer desnudo.

"Nos queda un trabajo importante de sensibilización", según Sáinz, quien se ha mostrado dispuesto a continuar con la modificación de la ordenanza con la colaboración de todos los grupos municipales, incluido el de Cambia Logroño, que parece que "prefiere la pancarta y la algarada en lugar del trabajo serio".

La portavoz municipal socialista, Beatriz Arraiz, ha indicado que había que dar una respuesta de forma urgente a los colectivos que sufren conductas incívicas como consecuencia de las despedidas de soltero y los botellones, que no se prohíben y que solo afectan a aquellos que no mantienen una actitud cívica.

Ha defendido que hay que ordenar el espacio público para evitar que se produzca una colisión entre los derechos de los ciudadanos y que supongan una alteración de la normal convivencia en la calle.

La concejala de Cambia Logroño Marina Blanco, para quien cada vez es más complicado usar el espacio público por los vecinos, se ha opuesto a esta modificación puntual de la Ordenanza Cívica, ya que ahora se deja en manos de la Policía decidir qué se sanciona o no.

Se ha referido a que se criminaliza la mendicidad, lo que ha negado Sáinz; y, según Blanco, quizá haya que preguntarse por qué los jóvenes hacen botellón y, en vez de censurar, habrá que buscar otras alternativas; aunque ha reconocido que en las despedidas de solteros puede haber acciones incívicas, como en otro tipo de celebraciones.

María Luisa Alonso, de Ciudadanos, ha asegurado que Logroño debe ser una ciudad de disfrute para todos los ciudadanos y, a veces, cuestiones como los botellones y las despedidas de soltero rompen esa convivencia.

Ha reconocido que se ha tratado de buscar un equilibrio en esta ordenanza municipal, donde el foco es la sana convivencia, no el botellón ni las despedidas de soltero.

El concejal regionalista Rubén Antoñanzas se ha referido a los conflictos que se crean entre los vecinos y los participantes en botellones y despedidas de soltero y cree que, "una vez abierto el melón", se deberían haber modificado más aspectos de esta ordenanza municipal; así como continuar con la búsqueda de alternativas para los jóvenes.