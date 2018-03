Gonzalo Peña deja IU y pone su cargo de concejal a disposición de Cambia

Logroño, 28 mar (EFE).- El portavoz del grupo municipal Cambia Logroño, Gonzalo Peña, ha anunciado que deja Izquierda Unida (IU) y que pone su cargo de concejal a disposición de la asamblea de Cambia Logroño para que determine si debe seguir como edil independiente.

En un comunicado colgado en su perfil de la red social Facebook, Peña ha subrayado que "uno tiene que ser honesto con los demás, pero sobre todo con uno mismo y actuar de manera consecuente respecto a lo que piensa y siente".

"Por ello, lo coherente es asumir que no puedo continuar en un partido cuya deriva excluyente, tanto de fondo como de formas, no voy a permitir que me cueste más salud", ha asegurado.

Ha detallado que la asamblea regional para elegir la nueva dirección de IU y, sobre todo, lo ocurrido después de ella supusieron "un punto de inflexión por el señalamiento público a varias personas", entre las que él se encontraba.

Así, ha reconocido haber sufrido "un ambiente tóxico", con "ataques en lo personal, descalificaciones a la espalda o acusaciones muy graves", lo cual ha considerado "intolerable".