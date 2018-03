IU exige a Gonzalo Peña su dimisión "irrevocable" como concejal de Logroño

Logroño, 28 mar (EFE).- Izquierda Unida (IU) de La Rioja ha exigido hoy al portavoz del grupo municipal de Cambia Logroño, Gonzalo Peña, su dimisión "irrevocable" como concejal, porque fue elegido candidato en un proceso democrático desarrollado por la Asamblea Local de IU en la capital riojana a principios de 2015.

En un comunicado colgado en su perfil de Facebook, Peña ha anunciado que deja de militar en IU y que pone su cargo de concejal a disposición de la asamblea de Cambia Logroño para que determine si debe seguir como edil independiente.

"Lo coherente es asumir que no puedo continuar en un partido cuya deriva excluyente, tanto de fondo como de formas, no voy a permitir que me cueste más salud", ha asegurado el miembro de Cambia Logroño.

Tras conocer la baja de Peña como militante, IU ha recalcado en una nota de prensa que "los proyectos personales son incompatibles con cualquier proyecto colectivo".

Además, ha reclamado "respeto" a las decisiones democráticas de la organización en sus distintos órganos, "entendiendo que las estrategias se deciden de forma colectiva, sin aventuras personales, no pueden ser consideradas ni autoritarismo, ni un proceso de exclusión a ningún militante".

Según IU, "se trata del funcionamiento básico de cualquier organización democrática, que antepone la decisión mayoritaria frente a las derivas personalistas".

Por ello, ha recalcado que el cumplimiento de los protocolos económicos aprobados por Izquierda Unida Federal para todos sus cargos públicos "no es una cuestión voluntaria".

Así, ha subrayado que supone "una obligación estatutaria que toda la militancia de IU adquiere cuando accede a formar parte de una candidatura y se convierte en cargo público".

Por último, "para que su decisión sea coherente", el partido ha instado a Peña a dejar su cargo como concejal en el Ayuntamiento de Logroño.