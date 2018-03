Cs: "El Ayuntamiento está paralizado por la gestión del equipo de Gobierno"

Logroño, 28 mar (EFE).- El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) de Logroño, Julián San Martín, ha asegurado hoy que "el Ayuntamiento está paralizado por la gestión del equipo de Gobierno local (PP)", ya que durante 2017, "de cada 100 euros disponibles, solo ha gastado 65,8 euros".

San Martín ha analizado hoy, en una rueda informativa, la liquidación del presupuesto municipal del año 2017 y ha lamentado que "su ejecución solo haya alcanzado el 65,8 por ciento de lo presupuestado".

Respecto al superávit anunciado por la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, que alcanza los 15,3 millones de euros, ha aclarado que se trata de una cantidad "ficticia", ya que "se han sumado cifras de años anteriores", por lo que "el superávit real es de 3,8 millones de euros".

Un Ayuntamiento "no debe tener superávit", ha recalcado, y en caso de que lo tenga se debe a que "las cuentas no están equilibradas, con más ingresos que gastos, por lo que hay que bajar los impuestos" y "habrá que replantearse cómo se presupuesta".

Respecto al gasto corriente, ha precisado que el Ayuntamiento de Logroño "solo ha gastado 87 de cada cien euros presupuestados en personal, limpieza viaria y mantenimiento de los vehículos de la Policía Local, entre otros aspectos".

Este porcentaje "demuestra la gestión ineficiente del equipo de Gobierno, porque hay mayor dotación presupuestaria de la necesaria" y ha lamentado que en gastos de personal "dos millones presupuestados no se han gastado", lo que manifiesta que "no se cubren bajas ni por enfermedades ni por jubilación".

En el apartado de inversiones, ha precisado que "de los 24 millones de euros presupuestados, solo se han comprometido 4 millones, el 16 por ciento del total", unos "datos contundentes" que reflejan que en el equipo de Gobierno municipal "no hay impulso y no se priorizan las actuaciones".

San Martín ha reconocido que su grupo trabaja para que sus enmiendas introducidas en los presupuestos se ejecuten, por lo que está "detrás del equipo de Gobierno" y hace un seguimiento", como ha sucedido con las ludotecas, las pistas polideportivas y la contratación de un director para el Centro de la Cultura del Rioja (CCR).

Sin embargo, "el PP no es capaz de cumplir su presupuesto" y ha indicado que no comprende "porqué en el año 2016 se pidió un crédito de 7,5 millones de euros y en 2017 otro de 7 millones de euros, de los que se han usado cero euros", lo que también refleja la "gestión ineficiente del equipo de Gobierno".

Respecto al "superávit ficticio" ha argumentado que "todavía no hay aprobada ninguna Ley que avale que este dinero no tiene que destinarse a amortizar la deuda del Ayuntamiento", por lo que "esta cantidad aún no se va a poder utilizar para inversiones, al menos hasta que haya una nueva normativa".

Por todo ello, San Martín ha incidido en que "claramente se puede decir que este Ayuntamiento está paralizado por el equipo de Gobierno" y ha insistido en que Cs sigue la ejecución de sus enmiendas, "porque al PP le da exactamente igual su presupuesto y le da exactamente igual su ciudad".