Logroño no tendrá preso indultado por Semana Santa

Madrid/Logroño, 23 mar (EFE).- El Consejo de Ministros ha concedido el indulto a cinco presos con motivo de la Semana Santa y ha denegado otros, entre ellos el que se pedía desde Logroño por la cofradía de las Siete Palabras.

Esta cofradía solicita tradicionalmente el indulto de un preso por motivos de justicia, equidad o utilidad pública, informa el Ministerio de Justicia.

No obstante, después de que en 2016 consiguieran este beneficio para un hombre de 40 años, condenado por un delito de tráfico de drogas, en 2017 la cofradía decidió no solicitarlo al no encontrar a un recluso que cumpliera los requisitos marcados para ello.

En 2018, por el contrario, sí que habían solicitado esta medida para un recluso de la cárcel de Logroño que ya se encuentra en libertad condicional.

Ese candidato no es uno de los que se verán beneficiados por el indulto, según ha decidido hoy el Consejo de Ministros, que sí ha concedido los pedidos por las cofradías de Nuestro Padre Jesús El Rico y María Santísima Amor de Málaga; del Santo Cristo del Perdón de León; la Real Hermandad de Jesús de Nazareno de Ponferrada (León), la Hermandad del Santísimo Ecce Homo de Gandía (Valencia) y la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Descendimiento del Señor, de Granada.