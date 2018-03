Cambia pide el cese de Ruiz Tutor por no informar cuando se le requiere

Logroño, 21 mar (EFE).- El edil de Cambia Logroño José Manuel Zúñiga ha solicitado hoy el cese de Jesús Ruiz Tutor como concejal de Medio Ambiente por su "actitud", ya que "cuando se le requiere información sobre distintas cuestiones de su incumbencia, o no responde o da largas y evasivas".

Zúñiga ha explicado, en una rueda informativa, que, en la última Comisión de Transparencia, Hacienda y Administración Pública, solicitó explicaciones a Ruiz Tutor sobre el destino de los árboles talados en la calle Club Deportivo y "respondió que no sabía, una muestra más de su dejación de responsabilidades".

Los once árboles que fueron talados, ha indicado, eran plátanos de gran envergadura, lo que supone "un importante valor económico, ya que la madera se utiliza para revestimientos, embalajes y mobiliarios, pudiendo alcanzar los veinte euros el metro cuadrado, un precio superior al de otros ejemplares como la haya, que no supera los seis euros".

Además de este "desastre económico", ha recordado que la tala de los árboles de la calle Club Deportivo se llevó a cabo "sin consultar a los vecinos, ni a los grupos de la oposición" y, para él, "no está justificada porque, al no haber viviendas en ese tramo, no molestaban a los vecinos".

Los árboles talados, ha destacado, eran de "gran envergadura", lo que proporciona una mayor absorción de CO2, equivalente a unos 90 kilos al año, cuando la de un ejemplar recién plantado no llega al kilo al año; y ha confiado en que "los restos no sirvan para calentar la casa de aperos de ninguna persona".

Zúñiga se ha referido al Plan Director de Gestión del Arbolado de Logroño, que "el equipo de Gobierno municipal no cumple", ya que recoge que "las podas de los árboles se deben evitar porque producen heridas que terminan enfermando y matando al ejemplar".

En algunos casos, ha reconocido, las podas son necesarias porque "las ramas molestan a los edificios que están próximos o porque se encuentran en mal estado y, de esta forma, se evita que se caigan", aunque ha incidido en que "los árboles de Club Deportivo no se encontraban en ninguno de estos casos".

Los árboles son beneficiosos para la ciudad, ya que, ha dicho, "renuevan la calidad del aire, proporcionan sombra, por lo que bajan la temperatura; y absorben tanto el CO2 como el ruido de la calle" y, además, "cuanto mayor envergadura tienen, mejor desarrollan su función".

Por ello, ha lamentado que el Gobierno local "no se toma en serio la lucha contra el cambio climático" y ha criticado que, "para compensar la tala de un árbol, deben plantar 90 porque los pequeños no proporcionan los mismos beneficios que un ejemplar de años".

Por último, ha criticado las "podas salvajes" que se desarrollan en ejemplares que "no molestan a los vecinos, situados en medio de rotondas"; y también ha declarado que los árboles que se están plantando en calles como Bretón de los Herreros "no dan sombra y nunca la darán, ya que se trata de laureles".