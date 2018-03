Urdiales: pienso que no me merezco el maltrato que se me está dando

Logroño, 20 mar (EFE).- El diestro riojano Diego Urdiales ha detallado a Efe que ha dejado "claro" el momento en el que se encuentra tras salir a hombros de la plaza de Arnedo, por lo que piensa que "no me merezco el maltrato que se me está dando", en el sentido de tener escasas corridas programadas.

Urdiales, el pasado día 17, salió a hombros de la plaza de su ciudad natal, Arnedo, lo que le ha permitido "vivir y empezar la temporada de una manera extraordinaria, cuajando un toro y, sobre todo, disfrutando mucho del toreo".

El torero riojano, ausente de las ferias más madrugadoras, como las de Castellón y Valencia, se encuentra, a fecha de hoy, fuera de las de Sevilla y Madrid.

"La temporada es larga, acaba de empezar y nunca se sabe", ha subrayado Urdiales, a quien lo que le importa es "el momento en que estoy; es esto lo que siempre me ha preocupado, además de ser lo que me hace feliz".

"Lo que vaya viniendo lo tomaré con orgullo, con tranquilidad y con el deseo de que pueda disfrutar mucho tiempo del toreo", ha añadido el diestro.

Ha indicado que se siente respaldado y esperado por el público, es una sensación que siempre la tiene y la nota al acercarse a una plaza, por lo que está "agradecido" al apoyo que continuamente recibe de "mucha gente, tanto aficionados como profesionales, que lamentan no poder verme torear más".

Respecto a si habrá que esperar a verle, como hace unos años, en ferias como la de Bilbao con la temporada ya muy avanzada, ha insistido en que, "en este mundillo, las cosas dan muchas vueltas".

"Ahora me toca preocuparme, como siempre, de disfrutar de mi momento; la línea de mi trayectoria ha sido siempre difícil y a eso estoy acostumbrado".

Ha reconocido que "este invierno ha sido muy bonito y algo que me ilusiona es que me quieran ver en torero", por lo que tiene "fe para que el tiempo ponga todo en su sitio".

Para él, "tal y como funciona, el sistema actual no es nada beneficioso para el toreo; en muchas ocasiones se predican los valores de la tauromaquia y soy de los que piensan que hay que defenderlos haciendo las cosas de otra manera, es una situación que todos conocemos".