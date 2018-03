Antoñanzas tilda el pacto de infraestructuras de "acuerdo de mínimos"

Logroño, 20 mar (EFE).- El presidente del Partido Riojano (PR+), Rubén Antoñanzas, ha asegurado hoy que el pacto en materia de infraestructuras aprobado en el Parlamento regional la semana pasada es "un acuerdo de mínimos que está vacío de contenido y, a todas luces, es insuficiente para las necesidades de La Rioja".

Antoñanzas ha recordado, en una rueda informativa, que "llevamos veinte años hablando en La Rioja de cuatro puntos clave en materia de infraestructuras", como son la alta velocidad ferroviaria, la N-232, la AP-68 y el aeropuerto, de los que "el acuerdo alcanzado no aporta nada nuevo".

El pacto del Parlamento riojano es "un acuerdo alcanzado por partidos con sede en Madrid, a los que La Rioja les importa muy poco", por lo que "nos sigue dejando en el furgón de cola de Europa en materia de infraestructuras", ha lamentado.

Las infraestructuras, ha reconocido que "son el progreso, el factor clave que nos permitirá poder competir en igualdad de condiciones con otras regiones", por lo que "o La Rioja está bien comunicada, o nos quedamos fuera".

"Como riojano que soy, estoy cansado de la actitud de PP y PSOE, que cuando no gobiernan en el Estado son muy reivindicativos para exigir que se cumplan las promesas, pero cuando están en el Gobierno, se olvidan de los compromisos", ha declarado.

Respecto al contenido del pacto, ha criticado que no se exija la liberación de la AP-68 y "nos conformemos con que no se amplíe la concesión a partir de 2026", lo mismo que "quedarnos solo con impulsar el eje ferroviario, que es no decir absolutamente nada".

Se trata de un pacto "repleto de declaraciones de intenciones, confiando en que el Gobierno cumpla las promesas que tiene hacia los riojanos", por lo que ha calificado la actitud del Parlamento de "pasiva", logrando que "nos deje a La Rioja en el furgón de cola de Europa".

Antoñanzas ha afirmado que "tengo envidia de otras Comunidades Autónomas, como País Vasco y Navarra, que tienen proyectos concretos como la 'Y vasca' y distintas plataformas logísticas", mientras que La Rioja "no solicita proyectos ni plazos concretos".

Entre otros contenidos del pacto de infraestructuras, ha reprochado que "una de las exigencias sea competencia de otras Comunidades Autónomas, como es impulsar La A-15 entre Soria y Tudela", un hecho "muy significativo de la línea en la que va este Parlamento".

Por todo ello, el líder del PR+ ha exigido que "todos los diputados de La Rioja en Madrid se comprometan formalmente con su voto para conseguir unas infraestructuras dignas para La Rioja".

Según sus datos, "nuestra economía pierde peso y cae por debajo de la media de las regiones de la Unión Europea", ya que La Rioja ha pasado de estar en el puesto 46 de economías más fuertes, al puesto 112, lo que supone "una pérdida de más de 60 posiciones en el plan de las regiones europeas".

Además, ha insistido en que "si no estamos dispuestos a pelear por infraestructuras en La Rioja, las empresas se irán hacia otro lado y nos quedaremos al margen de los grandes ejes transeuropeos".

Por último, ha manifestado su compromiso de "seguir trabajando en esta reivindicación, para ganar esta lucha" porque "mientras La Rioja no cuente con un partido regionalista con fuerza e las instituciones que exija plazos y soluciones, seguiremos siendo una isla en materia de infraestructuras".