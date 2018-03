IRJ acogerá tres sesiones de la iniciativa para jóvenes "Iglesia en Diálogo"

Logroño, 20 mar (EFE).- El Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) acogerá durante los meses de abril y mayo tres sesiones del programa "Iglesia en Diálogo", organizada por la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, dirigida a los más jóvenes.

El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicias, Conrado Escobar ha dado conocer hoy esta colaboración en una conferencia de prensa en la que han participado el delegado de medios de la diócesis riojana, Santiago Ruiz, y por el director del secretariado de Pastoral Juvenil, Alejando Pérez.

Este programa es una iniciativa de la Conferencia Episcopal dirigida a los jóvenes, creyentes o no, en la que se busca conocer sus inquietudes y sus ideas.

"Se busca sondear la opinión de los jóvenes sobre el mundo que les rodea, su relación con la sociedad o su visión de la iglesia cristina" ha destacado Conrado Escobar a la vez que ha brindado el IRJ como "un espacio para que los jóvenes se reúnan y dialoguen".

"La iglesia es parte de esta sociedad por lo que tiene que estar atenta a las necesidades e inquietudes que tienen los jóvenes de hoy", ha destacado Pérez.

"Si queremos hablar con todos los jóvenes, creyentes y no creyentes, no podemos seguir esperando en los templos a que aparezcan, tenemos que salir a la calle y por eso este proyecto se debe realizar en un espacio alejado de todo ambiente eclesial, para atraer a los jóvenes que ya hay en la iglesia y a los que no están", ha apuntado Pérez.

Las reuniones de "Iglesia en Diálogo" tendrán lugar los días 13 y 27 de abril y el 11 mayo en las instalaciones del IRJ y la última sesión, se celebrará el 25 de mayo, previsiblemente fuera del IRJ.

En las sesiones, que estarán conducidas por un moderador -el propio Santiago Ruiz y un profesor-, se expondrán varias preguntas para que los jóvenes entren en debate y compartan sus ideas.

Se abordarán temas sobre si se escucha a los jóvenes en la sociedad actual, los desafíos y oportunidades que tienen los jóvenes y los espacios que tienen los jóvenes dentro y fuera de la iglesia.

El proyecto "Iglesia en Diálogo" se está llevando a cabo en más de 70 ciudades españolas, impulsado por la Conferencia Episcopal, y pretende ser una oportunidad para encontrarse con los más jóvenes sean creyentes o no creyentes, escucharlos, y suscitar el diálogo.