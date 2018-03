El colegio Navarrete el Mudo adaptará su patio como espacio de aprendizaje

Logroño, 17 mar (EFE).- El colegio de Infantil y Primaria Navarrete el Mudo de Logroño será el primero de La Rioja en transformar su patio escolar en un nuevo espacio de aprendizaje mediante el contacto con la naturaleza de los niños y la realización de innovadoras actividades de socialización.

Este proyecto, impulsado por el AMPA del centro, cuenta con la colaboración de los expertos Carme Cols y Pitu Fernández, maestros catalanes ya jubilados impulsores de "El nou safareig" (El lavadero), quienes han participado hoy en Logroño en una charla para asesorar a la comunidad educativa del Navarrete el Mudo.

Desde su página web, creada en el año 2000, proponen alternativas a los patios de cemento para convertir este espacio de ocio en "una ventana abierta al mundo", ha explicado Cols a Efe.

Fernández ha detallado que, desde hace más de una década, asesoran a las escuelas en el proceso de transformación de sus patios, para lo que lo que también colaboran con arquitectos, carpinteros, jardineros y pedagogos.

Tras visitar más de 400 escuelas de todo el país, estos docentes proponen en las escuelas espacios de convivencia en los que se evita el peligro y el riesgo, pero en los que los niños pueden experimentar nuevas actividades.

La filosofía de su proyecto es "convertir el cemento en jardines", ha detallado Cols, "no se limita a amueblar el patio, hay que transformar estas prisiones en las que los niños solo pueden correr o jugar a la pelota".

Ha indicado que la hora del recreo, es "como si se abriera una botella de champán para los niños, por lo que en ese espacio se generan unos conflictos enormes y después el maestro tiene que relajar a los alumnos a su vuelta al aula".

Por ello, en vez de ser un sitio de esparcimiento, el patio se convierte en una fuente de "conflictividad", por lo que ha asegurado a los profesores no les suele gustar "vigilar" la hora del recreo.

Entre sus propuestas de transformación ha citado la colocación de areneros, troncos, rampas y otros espacios elevados, además de instalar algunos sitios para sentarse dedicados a los alumnos más mayores.

Fernández también ha apostado por "romper el tópico" de que al patio se va a "perder el tiempo", para lo que propone que los profesores saquen fuera del aula a los alumnos a realizar actividades relacionadas con su asignatura, "porque los niños aprenden a partir de la experimentación y del contacto con la realidad".

"La actividad en el exterior enriquece mucho el proyecto de la escuela", ha asegurado, por lo que apelado a "trabajar en comunidad" para que colaboren familias, maestros y el propio Ayuntamiento de cada localidad.

Este proyecto no se puede realizar en un año, ha puntualizado, porque es "dinámico", empieza y no tiene final, varía y se adapta en función de las actividades que no funcionan o los espacios naturales que se deterioran.

La portavoz del AMPA del Navarrete el Mudo, Carmen Marín, ha detallado a Efe que durante este curso escolar ya se va a realizar alguna intervención, aunque ha matizado que las propuestas hay que madurarlas "con calma", para conseguir la adaptación de los espacios a criterios pedagógicos y normativos, por lo que muchos de los cambios se realizarán durante el próximo curso.

Entre ellas, ha citado la colocación de unas escaleras naturales para integrar la zona verde con el espacio dedicado a Infantil, además de la mejora del arenero.

Marín ha agradecido el apoyo técnico de la Consejería de Educación y del Ayuntamiento de Logroño en este proyecto, que también supone "un reto y algo nuevo" para ellos.