El Clavijo afronta un difícil examen, obligado a ganar a uno de los favoritos

Logroño, 15 mar (EFE).- El Clavijo jugará mañana un encuentro muy importante para su futuro, en el que prácticamente está obligado a ganar a su rival, el Manresa, que es uno de los principales favoritos al ascenso a la Liga ACB.

El equipo catalán llega a Logroño avalado por la mejor racha en la LEB Oro, con siete encuentros ganados de forma consecutiva, entre ellos el último ante el líder de la categoría, el Breogán.

Además, cuenta en su plantilla con el mejor jugador de la competición, Jor Trías; además, en enero incorporó a otro veterano "ilustre" del baloncesto español, el ala-pívot Nacho Martín, que en ocho partidos supera los 100 puntos de valoración.

También destacan en la plantilla manresana, entre otros los exteriores Álvaro Muñoz -que anota más de 10 puntos por partido, de media- y el danés Gabriel Lundberg, que aporta 11,4 puntos por encuentro.

Pero más allá de la situación del Manresa, el Clavijo necesita revertir su situación, ya que es el último clasificado, recuperar terreno respecto a sus principales rivales y volver a dar su mejor nivel en casa.

El entrenador de los riojanos, Jenaro Díaz, ha reconocido hoy que su equipo debe conseguir rebajar el rendimiento del Manresa, porque "si están al cien por cien nos ganarán" y para ello ha exigido a sus jugadores mantengan un nivel alto de concentración.

De hecho, ha explicado que ahora mismo ve en ellos "una intensidad excesiva" fruto de la clasificación "y eso es algo que roza la agresividad, algo que no quiero, porque te hace perder concentración".

Ha definido el choque de mañana como "una bala que tenemos, para demostrar de lo que somos capaces" pero ha admitido que "Manresa es un gran equipo, que viene de ganar fácil al líder, por lo que las posibilidades que tengamos hay que aprovecharlas al máximo".

Díaz ha admitido que dada la calidad del rival, el Clavijo tiene "mucho que ganar y poco que perder" algo que espera que beneficie a su equipo "para que los jugadores estén tranquilos, sin mirar al marcador y que se vacíen".

Ve a su equipo con opciones de "afrontar las ocho finales que quedan", cinco en casa y tres fuera, aunque ha considerado que hay que "pensar en el próximo partido, hablar de los demás quitaría relevancia al partido de ahora.

Respecto a cómo contrarrestar el juego de Jordi Trías en el Manresa ha confesado que "hay que tener un plan, si no sale, otro, si ese no funciona, otro más, y si no, rezar" y se ha confesado "admirador" del jugador catalán "como persona y como jugador".

Díaz ha reconocido que en varios partidos, como el último, su equipo "se cae" en algunos momentos, fruto del esfuerzo que deben hacer varios jugadores que están muchos minutos en pista; ante esa situación les ha pedido que sean capaces de "recuperar la alegría" después de las jugadas que les salgan mal.

El Clavijo volverá mañana a no poder contar con Carlos Martínez, por lesión, aunque su entrenador espera que esté recuperado ya para el próximo partido.