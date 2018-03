Ayuntamiento prohíbe contratar a Serunión en un año por conducta negligente

Logroño, 14 mar (EFE).- La Junta de Gobierno Local de Logroño ha incoado hoy un expediente para prohibir a la empresa Serunión contrate ningún servicio con el Ayuntamiento de la capital riojana durante el periodo de un año por "conducta negligente", ya que fue sancionada con "cuatro infracciones graves".

El portavoz del equipo de Gobierno Municipal, Miguel Sainz, ha recordado, en una rueda informativa, que el Ayuntamiento tuvo que resolver el anterior contrato con la empresa Serunión, que prestaba el servicio de comida a domicilio, después de que se detectaran anomalías.

La resolución de este servicio, ha indicado, se llevó a cabo "al probarse una conducta negligente de la empresa Serunión en el cumplimiento del contrato, que provocó daños a los intereses públicos y un evidente deterioro de la imagen municipal".

El plazo de prohibición para contratar con Serunión no es superior al año porque "no se ha podido acreditar la existencia de mala fe por parte de la empresa", ya que "corrigió las disfunciones producidas y no se detectaron problemas de salud en los usuarios del servicio", ha reconocido.

Desde el pasado mes de agosto, la empresa Trabajo Social y Servicios La Rioja ofrece este servicio de comida a domicilio y ha resaltado que "el nuevo de usuarios se está recuperando, alcanzado a fecha de hoy los 84".

Además, durante este tiempo, "se han llevado a cabo a cabo 34 visitas de inspección y se han analizado 61 muestras de comidas, sin haberse detectado ninguna anomalía", por lo que ha subrayado que "todo está en orden y este servicio se presta con total normalidad".

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha autorizado hoy la cesión del contrato de gestión del Centro de Acogida de Animales (CAA) a favor de la empresa Andaluza de Tratamientos de Higienes (Athisa), lo que se hará efectivo en cuanto se formalice la cesión en escritura pública.

Sáinz ha matizado que esta figura es "una trasferencia voluntaria de un contrato, contemplada en la Ley de Contratos", ya que se ha ejecutado más del 20 por ciento y se ha comprobado que la nueva empresa cumple las condiciones de solvencia tanto técnica como económica.

La nueva empresa cesionaria, Grupo Athisa, ha resaltado que está "especializada en prevención y protección animal desde hace más de quince años" y, en la actualidad, desarrolla este mimo servicio en Sevilla, Málaga, Chiclana, Cádiz, Huelva, Motril (Andalucía) y Alcobendas (Madrid), entre otros.

El portavoz municipal también ha informado de que la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para la prestación de los servicios de cafetería y aseos púbicos en el Parque de La Grajera a la oferta presentada por Ana Isabel Nicolás Lázaro, con un canon anual de 3.165 euros anuales.

El adjudicatario, ha precisado, es la misma empresa que venía prestando el servicio, cuyo contrato había expirado después de trece años y ya sin posibilidad de prórrogas.

La nueva oferta incluye aumentar el número de días de apertura y el horario, por lo que el servicio se extenderá a todos los días del año, excepto el 24 y el 30 de diciembre, ampliando el horario de 7 a 22 horas, ha afirmado.

En esta línea, Sainz ha anunciado que los servicios técnicos del Ayuntamiento trabajan en la "próxima licitación de distintos establecimientos municipales que también prestan servicio de cafetería y que se encuentran cerrados", en concreto, la Rosaleda del Espolón y los bares de los parques del Ebro y de La Ribera.

Además, se ha adjudicado hoy el contrato para el suministro de vestuario de uniformidad destinado al servicio de la Policía Local de Logroño a la empresa Sagres, por un importe de 200.000 euros y dos años.

Se trata de "vestuario diverso, dirigido, principalmente, a la Unidad de Tráfico, que se va a potenciar durante 2018 y 2019 como consecuencia de diversos cambios que se van a operar en la Policía Local", ha avanzado.

También ha destacado que, con este contrato, se aprovechará para "completar la adaptación de los nuevos uniformes, que se han implantado paulatinamente durante los últimos años".

Por último, Sáinz ha informado de que la Junta ha adjudicado los trabajos de señalización horizontal en las vías públicas de competencia del Ayuntamiento logroñés, desde el uno de abril de este año hasta finalizar 2019, a la empresa Señalizaciones Muro por un importe de 805.860 euros.