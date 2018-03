González Menorca subraya apuesta de Gobierno Rioja por turismo congresual

Logroño, 13 mar (EFE).- La consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca, ha subrayado la apuesta del Gobierno de La Rioja por fortalecer el turismo congresual, por su contribución al empleo y a la riqueza de la región, con lo que es un eje estratégico de la política turística regional.

Así lo ha explicado el Gobierno riojano en un comunicado, con motivo de un desayuno de trabajo con más de 40 empresarios riojanos y representantes de diferentes instituciones riojanas, para presentarles las posibilidades que ofrece el Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja-Riojafórum para celebrar múltiples acciones.

La actividad del Palacio de Congresos Riojaforum 2017 supuso 1.247.250,17 euros de ingresos directos a la sociedad pública La Rioja Turismo, además del "beneficio directo en el empleo y en la actividad económica de la ciudad y la región, por su repercusión en los alojamientos, transporte, restauración y comercio, así como en empresas de servicios accesorios", ha dicho la consejera.

En 2017, el Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja celebró 177 eventos en 2017, la cifra más alta de los últimos cinco años y un 6% más que en 2016, año en el que se celebraron 167 actos.

En total, estos 177 eventos han atraído a un total de 71.125 personas a Logroño.

La estancia media congresual fue de dos días. De estos 177 eventos, 125 fueron de naturaleza congresual (congresos, convenciones, jornadas, exposiciones y ferias), una cifra que supone un aumento del 25 % respecto a 2016, cuando hubo 100.

Además, destaca el crecimiento de los congresos y convenciones (20 en 2017 frente a 13 en 2016, un 53 % más) y el de las jornadas (66 frente a 47, un 60 % más).

Como consecuencia, el número de asistentes a eventos congresuales también ha ascendido sensiblemente: 37.350 en 2017 frente los 35.117 en 2016, un 6,3% más (33.264 en 2015).

Además, la facturación media por cada congreso y convención fue de 8.261,64 euros (156.971,19 euros en total), mientras que cada jornada (congresual o cultural) ha reportado 3.773 euros (249.034,75 en total).

Respecto a 2018, las perspectivas son positivas ya que actualmente Riojafórum ya tiene confirmados 123 eventos, 71 de ellos son congresuales y 52 culturales.

Entre los congresos y convenciones nacionales e internacionales se encontrarían el noveno International Symposium of The Institute of Masters of Wine; el 14º Congreso Nacional de la SEHAD, la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio; el International Congress on Grapevine and Wine Sciences o el X Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas.

Entre los espectáculos culturales destacarían las actuaciones de artistas como Pablo Sainz Villegas, el Teatro Negro de Praga, Sergio Dalma, Rosana, Joan Manuel Serrat, Manolo García, Mischa Maisky con la Orquesta Sinfónica Estatal de Lituania o Cantajuego.