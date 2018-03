Cambia impulsará movilización para mantener el túnel de Duques de Nájera

Logroño, 6 mar (EFE).- El Grupo Municipal de Cambia Logroño ha anunciado hoy que mantendrá reuniones con colectivos sociales, medioambientales y vecinales de la ciudad, a lo largo de esta semana y la próxima, para "impulsar movilizaciones con la finalidad de mantener el túnel de Duques de Nájera y parar este despropósito".

El portavoz de Cambia Logroño, Gonzalo Peña, ha explicado, en una rueda informativa, que el objetivo de esta iniciativa es "recuperar las movilizaciones de 2014, que nunca se debían haber perdido, para mostrar nuestro rechazo a este despropósito económico y de tráfico que supone derribar el paso inferior de Duques de Nájera para construir otro".

Para ello, "contamos con todos los vecinos de Logroño, no solo de la zona afectada por las obras", ha anunciado, ya que son "muchos los ciudadanos los que nos hacen llegar su malestar por unas obras que son un despilfarro económico y no tienen ningún sentido", por lo que con estas movilizaciones "no buscamos protagonismo partidista".

Ha recordado que, en mayo de 2016, el pleno del Ayuntamiento aprobó, con los votos a favor del PP, PSOE y Ciudadanos (Cs), la denominada alternativa C, que supone la creación de un paso inferior que comunique las calles Miguel Delibes con Duques de Nájera, tras la eliminación del actual túnel.

Peña ha señalado que, aunque en 2014, "tanto Cs como PSOE defendían mantener el actual paso inferior" y, "a pesar de que, junto con los vecinos, mantenían en las movilizaciones las pancartas 'túnel sí, derroche no', al final, han optado por 'túnel no, derroche sí'".

Estas obras, que ayer, día cinco, se licitaron, suponen "un despropósito, un despilfarro, porque tienen un coste de 7,7 millones de euros" y es "un disparate porque se va a destruir un túnel que funciona correctamente por otro", ha argumentado.

Ha criticado que la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, anunció que el proyecto se licitaría a lo largo de 2017, "una mentira más", ha dicho, además de que "vende esta urbanización como una necesidad que no lo es".

Con la reurbanización de este entorno, ha aclarado que se habilitará mayor superficie para construir edificios y, de esta forma, "hacer frente a la acuciante deuda que tiene el Ayuntamiento de Logroño por el soterramiento de las vías férreas y por obras faraónicas, como la estación de autobuses".

La construcción del túnel de Duques de Nájera, ha añadido, es "otro movimiento especulativo del PP, que vende a los ciudadanos como una mejora en la urbanización, cuando, en realidad, solo busca vender parcelas, cuando hay otras necesidades reales urbanas, medioambientales y sociales en la ciudad".

Además, Peña ha precisado que la decisión de construir este nuevo túnel compete al conjunto de toda la ciudadanía, motivo por lo que ha apelado a la participación de todos y planteba llevar a cabo "una consulta vinculante, que lamentablemente, no se llevó a cabo".

Por último, ha incidido en que "dejar el túnel de Duques de Nájera como está y construir otro supone costes innecesarios" y ha reprochado que PSOE y Cs, "en un principio, defendieran a los vecinos para después apoyar al equipo de Gobierno del PP", por lo que "no nos podemos quedar de brazos cruzados".