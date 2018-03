Enfermeras de residencias gestionadas por la CAR piden mismo trato que SERIS

Logroño, 5 mar (EFE).- Las trabajadoras del colectivo de enfermería de los centros asistenciales gestionados por la Comunidad Autónoma de La Rioja (CAR) han exigido hoy un trato igualitario a los empleados del Sistema Riojano de Salud (SERIS), ya que se sienten "doblemente discriminadas".

Así lo han afirmado en una rueda informativa las responsables sindical de CCOO en La Rioja, Belén Jiménez, y del sector autonómico de este sindicato, Susana García.

Este colectivo está formado por unos 200 profesionales, la mayoría mujeres, tanto enfermeras como auxiliares de enfermería, que trabajan en Los Manitos de Calahorra y las residencias de Fuenmayor y de Lardero.

"En la baremación de puntos y tiempos trabajados, hemos descubierto que nuestro tiempo trabajado en la misma categoría y en la misma administración se contabiliza 0,12 puntos frente a los 0,20 de cualquier interino", ha explicado Jiménez.

Esta responsable sindical se ha preguntado por qué no pueden acceder al SERIS, pese a estar recogido este derecho en el Acuerdo, por qué se les barema de forma distinta que a otros trabajadores, por qué las enfermeras y auxiliares no suben de nivel, y por qué no se crea un complemento de movilidad como hay en otras comunidades.

Ha indicado que "todo esto" se ha trasladado a los consejeros implicados", que son el de Políticas Sociales, Conrado Escobar, y de Salud, María Martin, "mientras Función Pública no responde".

"Exigimos unas condiciones dignas, un trabajo en igualdad y que se cumplan los acuerdos alcanzados en la Mesa" ha recalcado Jiménez, quien ha añadido que, con estos acuerdos, "se evitarían las bajas laborales y se renovarían las plantillas".

Estas reivindicaciones han llegado hasta el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, donde este colectivo ha denunciado una convocatoria de oposición de turno libre al SERIS en la categoría de auxiliar de enfermería.

"Unas plazas a las que deberíamos poder optar por traslado o por promoción interna, pero esta convocatoria no está abierta al personal funcionario de la CAR", ha especificado García.

Ha recalcado que este colectivo secundará la huelga del próximo 8 de marzo y también se concentrará ante el Palacio de Gobierno el próximo día 14 "porque hay que cuidar a los que cuidan y, desde esta administración, no lo están haciendo".