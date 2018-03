Coloma y Hermida avisan sobre "la gran base" del MTB español

Córdoba, 2 mar (EFE).- El riojano Carlos Coloma y el catalán José Antonio Hermida, los dos únicos españoles que se han colgado medallas olímpicas en la prueba de bicicleta de montaña (MTB), han avisado sobre "la gran base" que tiene este tipo de especialidad en España, con jóvenes corredores de gran proyección.

En un encuentro con los medios durante la Andalucía Bike Race (ABR) en Córdoba; Coloma, que fue bronce en Río 2016, y Hermida, plata en Atenas 2004 y cuatro veces campeón mundial, se han referido además al 'boom' que viene en el sector con el crecimiento de las ventas y de las carreras de bicicletas eléctricas, las ebikes.

"En MTB, al principio los españoles competían para no ser doblados, después apareció una generación en la que estábamos entre los veinte primeros de la Copa del Mundo elite y ahora estamos huérfanos otra vez en la elite. Carlos (Coloma) está en el 'top ten' pero no se están ganando carreras", comenta Hermida, ya retirado y ahora embajador de la marca de bicicletas Mérida.

En cambio Hermida recalca que ahora hay más jóvenes talentosos y tanto él como Coloma enumeran las diferentes opciones. Hablan de Jofre Cullell, actual campeón de Europa júnior, que ahora ha pasado a sub-23, de Pablo Rodriguez, que ganó una prueba de la Copa del Mundo y un Europeo (sub23), del juvenil David Campos y de Rocío del Alba, quinta en los mundiales sub-23.

"Las bases se han invertido", comenta Coloma, quien también recuerda que "ahora mismo también hay un presente muy bueno" con el asturiano Sergio Mantecón (plata en el Europeo de 2012) y el andaluz David Valero, octavo en los Juegos de Río.

"Gracias a todos ellos está resurgiendo el MTB. La gente quiere tener ídolos, en su día la plata de Hermida en Atenas fue un gran empujón, porque la gente quiere tener ídolos en los que mirarse", ha opinado Coloma.

"El MTB es España tiene muy buena salud, un buena cantera, estoy muy esperanzado, porque no solo hay ganadores, sino un gran volumen de corredores. Curiosamente la crisis ha favorecido pruebas de ultratrail y de bicicleta, creo que la sociedad se ha convertido más deportista y se han cambiado los hábitos sociales", ha añadido Hermida.

En el plano puramente competitivo, Coloma empezará a estar inmerso en la carrera para clasificarse para los Juegos de Tokio 2020 a partir del próximo mes de mayo.

Entre mayo de 2018 y mayo de 2020, se decidirá todo y para ello los corredores españoles tienen que sumar puntos en los Campeonatos del Mundo, las pruebas de la Copa del Mundo, los Campeonatos de Europa, los Nacionales, así como las pruebas con puntuación UCI para asegurar un mayor número de participantes.

"Mi objetivo es Tokio. Llegaré con 38 años y esta temporada es importante", ha comentado el corredor riojano, quien cuenta que la medalla de bronce conseguida en Río de Janeiro le cambió la vida y supuso "cumplir un sueño".

"Me parecía algo inalcanzable. Además como profesional, me ganaba la vida bien, pero no tenía la tranquilidad que tengo ahora mismo, a nivel de marcas, de patrocinadores o de medios, todo antes era mucho más complicado. Yo la conseguí con 34 años, fue el momento más importante, aquel fue mi día", ha insistido.

Ambos coinciden en el análisis sobre el MTB español y también en que el futuro de las ebikes. "Un día Hermida me llamó y me dijo: 'Carlos no nos vamos a jubilar en la vida. Ahora dicen que vienen las bicicletas eléctricas", comenta entre risas el riojano.

Hermida sonríe y comenta que estas bicicletas permitirán cambiar la preparación y los hábitos deportivos, debido a la posibilidad de hacer ejercicio de calidad en menos tiempo.

Tanto Coloma como Hermida considera que las ebikes cambiarán el ciclismo en poco tiempo. "Las eléctricas nos ayudan mucho. Antes de la competición puedes soltar piernas o puedes rodar suave en días de descanso", argumenta Coloma.

Hermida añade: "A nivel aficionado, aquellos que tengan poco tiempo para montar en bicicleta, con este tipo de ayudas pueden mejorar su rendimiento porque pueden hacer más kilometraje en menos tiempo"

"Además ya se han empezado a organizar carreras de este tiempo, son carreras en las que se mezclan orientación, gestión de la batería -para lo cual Bosch y Shimano están investigando en este plano- y cumplir unas especiales", ha afirmado Hermida.

La duración de las baterías es el caballo de batalla para unas bicicletas que ahora son pesadas (en torno a los 20 kilogramos) y caras.

En la actualidad las baterías, en el modo económico pueden duran hasta 78 kilómetros, mucho menos si se utiliza el formato medio o el turbo. "Cuando las baterías se puedan economizar y se bajen los precios, se dispararán las ventas", pronostican ambos.