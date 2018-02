Varona reitera su queja a la reducción del presupuesto de 2018

Logroño, 28 feb (EFE).- El presidente de la Federación Riojana de Municipios (FRM), Roberto Varona (PP), ha reiterado hoy, en una nota, su queja a la reducción en el Presupuesto General de la Comunidad de 2018 para gastos de funcionamiento de la entidad, que alcanza los 115.000 euros frente a los 145.000 de 2017.

Estos 145.000 euros se destinaron en 2017 al mantenimiento de la entidad, su personal, suministros y equipamientos, así como para los gastos de representación de los miembros de la Junta de Gobierno en todos los órganos en los que está presente la entidad, ha añadido.

El presidente de la FRM ha respondido, en una nota, a las declaraciones del secretario general de los socialistas riojanos, Francisco Ocón, quien hoy ha pedido su dimisión y ha dicho que, en caso de no hacerlo, los miembros del PSOE en la Junta de Gobierno de la Federación abandonarán este órgano.

Varona ha ratificado "el acuerdo unánime de todos los miembros de la Junta de Gobierno de la FRM, que decidieron enviar una carta a la Mesa del Parlamento y Gobierno regional, manifestando su disconformidad y malestar con el incremento de las partidas destinadas a unos municipios en los Presupuestos de La Rioja para 2018, y no a todos, como debiera ser, así como su queja por haber disminuido el presupuesto destinado a la Federación de Municipios".

Ocón, en una rueda informativa, ha criticado hoy la forma de actuar del presidente de la FRM, a quien ha acusado de faltar a la verdad en alusión a esta carta en la que Varona alude a unos acuerdos de la Junta de Gobierno, formada por miembros del PP, PSOE y PR+, con los que los socialistas, ha dicho, no están de acuerdo.

Según Varona, "las reuniones de las Juntas de Gobierno de la FRM se graban, con el fin de elaborar el acta posterior, de modo que las opiniones y posiciones de sus miembros se pueden corroborar con el contenido de las grabaciones".

El presidente de la FRM ha indicado que "en la reunión del pasado 13 de febrero, se abordó esta cuestión y se acordó, con la conformidad de todos los miembros de la Junta, enviar esta carta".

Por tanto, según Varona, "no es cierto que los miembros de la Junta de Gobierno pertenecientes al PSOE no hubieran votado a favor de enviar la carta, ni que su firma no figure en la carta porque, de hecho, no figura la firma de ningún miembro de la Junta, sino la del propio órgano de manera colegiada".

Varona ha lamentado las declaraciones del secretario general del PSOE y ha dicho que respeta la decisión política que adopte el partido, pero ha recalcado que le parece "un perjuicio para los ayuntamientos, sus ediles y vecinos, que sufran esta decisión (de abandonar la Junta de Gobierno- porque no estarán representados en la Federación de Municipios".

En relación a las partidas que se comentaron en la reunión, Varona ha insistido en la reducción presupuestaria de aquellas destinadas a los municipios más pequeños.

En concreto, la del Plan de Obras y Servicios Locales (que pasa de 5 millones de euros a 4,7); y la sección de Emergencias e Imprevistos (que pasa de 1,2 a 0,3); ambas dirigidas, fundamentalmente, a todos los municipios que no son cabeceras de comarca, mientras que éstas han aumentado en un 18 %.