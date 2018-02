Cs pregunta por qué Ceniceros no acudió de motu proprio a cumbre despoblación

Logroño, 27 feb (EFE).- El diputado de Ciudadanos (Cs) Tomás Martínez Flaño se ha preguntado hoy el motivo por el que el presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, no acudió de "motu proprio" a la reunión sobre despoblación que celebraron sus homólogos de Galicia, Asturias, Castilla y León y Aragón.

Martínez Flaño, en una rueda informativa, se ha referido a esa reunión, celebrada en León el pasado 19 de febrero, y ha considerado que la ausencia de Ceniceros "demuestra, una vez más, la inacción del Gobierno de La Rioja" en esta materia.

Ha anunciado que su grupo parlamentario preguntará, en el pleno de la Cámara del próximo día uno, cuál es la postura de Ceniceros por no haber sido invitado a esta reunión y, además, desea conocer las causas por las que no acudió de "motu proprio".

Ha recordado que en este encuentro, los presidentes de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; Galicia, Alberto Núñez Feijó; Asturias, Javier Fernández; y Aragón, Francisco Javier Lambán, hablaron sobre despoblación, envejecimiento y dispersión en el norte de España, así como sobre "hacer un frente común de cara a un nuevo sistema de financiación autonómica".

La ausencia del jefe del Ejecutivo regional en esta reunión "sorprendió" a Cs, que la considera "muy grave" y un reflejo de la importancia que le da a la despoblación, ha subrayado Martínez Flaño, quien ha añadido que no les "convence" la explicación de que Ceniceros no acudió porque no fue invitado.

"La mitad de España y de La Rioja se está quedando vacía y solo se acuerdan de ellos -de los pueblos- cuando hay elecciones", ha destacado este diputado en alusión a los Gobiernos regional y nacional, del que también ha dicho que tiene "inacción" en esta materia.

Ha indicado que "está muy bien" la Agenda para la Población de La Rioja 20130, impulsada por el Gobierno riojano, pero es un documento "vacío de contenido porque no se ha hecho ninguna actividad, ni se le ve ningún viso de que se vayan a abordar iniciativas" contra la despoblación y a favor de la repoblación.

"Si la gente se está marchando de los pueblos porque no tiene los servicios necesarios y tampoco quiere volver a estos, habría que darles los acicates necesarios para que fuese atractivo o irse a vivir a un pueblo o retornar en él", ha resaltado.

Este diputado ha propuesto medidas para afrontar la despoblación, como "excepciones fiscales, que durante un determinado número de años estén eximidos de impuestos, habilitar viviendas a las que pudieran tener acceso estas personas y crear, sobre todo, actividad agrícola y agropecuaria".

Ha concluido que "en La Rioja hay una despoblación importante" y estas propuestas pueden ayudar a que las personas retornen o vayan a vivir a los pueblos y así se lo planteará su partido al Gobierno regional.