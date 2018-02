Evan Yates, de nuevo mejor jugador de la LEB Oro

Logroño, 26 feb (EFE).- El jugador del Clavijo Evan Yates fue el mejor de la jornada en la LEB Oro, al lograr 40 puntos de valoración, a pesar de la delicada situación de su equipo, que se encuentra en puestos de descenso.

El pívot del Clavijo fue el más valorado de la competición por segunda vez en el mes de febrero gracias a que sumó 25 puntos, 14 rebotes, 2 asistencias, 1 recuperación y recibió 9 faltas.

La Federación Española de Baloncesto, en su web, ha recordado que además de estas actuaciones, Yates ya fue el más destacado en el Grupo Inec Queso Zamorano en la campaña 2013-14 de la Liga EBA; y en el Sáenz-Horeca Araberri en la Liga LEB Plata de la 2014-15.

El jugador, en declaraciones a la Federación Española ha lamentado que su aportación no llevara al triunfo al Clavijo en Melilla.

"Era un partido importante para nosotros pero viendo el momento en el que nos encontramos lo va a ser ya cualquiera de los diez próximos partidos que nos quedan por jugar", ha explicado el jugador, que cree que "peleamos mucho para poder sacar adelante los partidos y me duele que no hayamos podido ganar, pero no queda otra que seguir trabajando y mirar ya al siguiente encuentro".

Personalmente, explica, se siente "realmente bien" y confía mucho en su juego "y creo que tengo margen de mejora" y aboga por "tener confianza en nosotros mismos" y "si seguimos en esa línea podemos optar a las victorias y, cuando esto suceda, enlazar una nueva racha que nos de impulso".

El quinteto de la jornada en la LEB Oro, junto a Yates, está formado por Ricardo Uriz (Breogán), como base; Zach Monaghan (Leyma Coruña) en el puesto de escolta; Aleix Font (Barcelona Lassa), como alero; y Davis Rozitis (Rio Ourense Termal) en el puesto de interior, ya que a Yates se le considera ala-pívot.