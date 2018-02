Unas 300 personas piden sanidad "pública, universal y de calidad" en Logroño

Logroño, 24 feb (EFE).- Unas 300 personas se han manifestado hoy por las calles del centro de Logroño para reclamar una sanidad "pública, universal y de calidad" y pedir al Gobierno regional que revierta los "recortes" en los servicios sanitarios riojanos.

La marcha, convocada por la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja, ha partido de la sede de la Consejería de Salud en la calle Bretón de los Herreros y ha discurrido por Muro de la Mata hasta finalizar frente al Palacio del Gobierno regional.

Los asistentes han portado pancartas y carteles con los lemas: "La sanidad no se vende, se defiende", "Las injusticias surgen cuando la gente de bien no hace nada ¡Basta ya!", "No a los recortes, sanidad 100 % pública" y "Se alquila planta 4 del Hospital San Pedro".

También han coreado, al ritmo de la música de carnaval, "Sanidad, sanidad, sanidad yo quiero, pública y de calidad para el mundo entero" y "Si me van a operar, elegir yo quiero, pública y de calidad, yo voy al San Pedro".

En declaraciones a los periodistas, los portavoces de este colectivo, Javier Granda y Raquel Sutil, han agradecido a los asistentes su asistencia a la manifestación, ya que su presencia en el acto de protesta refuerza a la sanidad pública.

Granda ha calificado de "chiste" la reacción del PP riojano sobre esta marcha, ya que el pasado jueves 22 calificó como un "acto político" esta manifestación y acusó a la plataforma de pretender "desgastar" al Gobierno regional y de "no defender la sanidad ni los intereses de los riojanos".

Para el portavoz de este colectivo, "es no es presión política, esto es presión de la calle que se ejerce con todo el derecho democrático para exigir un funcionamiento adecuado de la sanidad pública de La Rioja".

Así, ha considerado que los problemas de la sanidad se deben solucionar de manera "urgente", porque los que pierden calidad sanitaria son los ciudadanos.

Ha demandado al Gobierno riojano que constituya un "gabinete de crisis" que aborde la financiación que necesita este servicio público para resolver todos los problemas, como las listas de espera, los recortes en personal o el colapso en urgencias.

Por su parte, Sutil ha pedido a la consejera de Salud, María Martín, que "se baje de su torre y mire a los ciudadanos de frente", sin citar "estadísticas maquilladas".

Ha exigido a Martín que "gestione de forma pública la sanidad pública" y que se deje de "gestionar de forma política a favor de sus intereses, que se volverá como un bumerán".

Teresa Zapatero, enfermera del servicio de Urgencias del Hospital San Pedro, ha detallado que se realiza una recogida de firmas en coordinación con otros centros sanitarios españoles, como La Paz y 12 de Octubre de Madrid y el Doctor Negrín de Gran Canaria, entre otros.

El objetivo, ha explicado, es informar sobre las saturaciones de los servicios de urgencias y la necesidad de ampliar los servicios humanos y materiales para que no se pierda calidad asistencial.

Según sus datos, en los últimos años en La Rioja ha habido un aumento de la demanda asistencial de 15.000 pacientes anuales, pero la plantilla de urgencias sigue igual en la última década.

Al acto de protesta han asistido representantes políticos y de otras entidades, como el secretario general del PSOE de La Rioja, Francisco Ocón; los portavoces parlamentarios del PSOE, Concepción Andreu, y Podemos, Germán Cantabrana; el portavoz municipal de Cambia Logroño, Gonzalo Peña; y el secretario general de CCOO de La Rioja, Jorge Ruano, entre otros.