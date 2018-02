El PSOE respalda la creación de un centro integrado de FP en Calahorra

Logroño, 23 feb (EFE).- La secretaria de Educación del PSOE La Rioja, Teresa Villuendas, ha respaldado hoy la creación de un centro integrado de Formación Profesional (FP) en Calahorra, "porque contribuirá al crecimiento y desarrollo de la ciudad y, además, completará una red de centros educativos públicos de calidad".

En un comunicado, ha aludido a la "incertidumbre" que vive la comunidad educativa de Calahorra en los centros de Educación Secundaria Quintiliano y Valle del Cidacos sobre su posible reforma para crear un centro integrado de FP.

Ha dicho que los socialistas "discrepa de la actitud y del modo de proceder del Gobierno de La Rioja desde que la Consejería de Educación anunció la creación de este centro de FP".

Villuendas ha criticado que, "desde el inicio del proceso ha faltado una información seria, real, rigurosa y sosegada a los principales afectados, como son los consejos escolares de los dos institutos de la ciudad".

Para la responsable socialista esta "torpe manera de actuar" ha generado "incertidumbre y desasosiego" entre las familias, alumnos y profesores que, a fecha de hoy, y con un proceso de matriculación inminente, "no saben hay de cierto en la propuesta confusa de la Consejería de Educación".

Los socialistas riojanos ya han solicitado la comparecencia del Consejero de Educación en el Parlamento regional para que explique "qué propone, cómo se va a llevar a cabo, y cuándo", pero ha censurado que, de momento, "las explicaciones no llegan".

"Los socialistas apostamos por la construcción de un centro educativo nuevo que albergue el futuro centro integrado de Formación Profesional y que los institutos de Secundaria Quintiliano y Valle del Cidacos continúen su actividad docente de manera independiente, con su propio proyecto educativo de centro, como lo vienen haciendo hasta ahora", ha recalcado.

Por ello, ha dicho que "no tiene ningún sentido formar un solo instituto de Secundaria y Bachiller con más de 1.000 alumnos y un centro de FP puntero en unos edificios que no tienen las infraestructuras adecuadas y no va a permitir consolidar un proyecto educativo de futuro y de calidad".