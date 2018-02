El PSOE pide cubiertas en los colegios de Logroño donde no las hay

Logroño, 22 feb (EFE).- El concejal del Grupo Municipal Socialista de Logroño Kilian Cruz-Dunne ha solicitado hoy la instalación de cubiertas en los patios de los colegios públicos de la ciudad que aún no disponen de ellas para que "los alumnos puedan salir en el recreo día de lluvia, frío e, incluso, de máximo calor".

Cruz-Dunne ha explicado, en una rueda informativa, que existen centros escolares donde el alumnado no puede salir durante el recreo al patio en los días de climatología adversa, ya que no disponen de estructuras o pérgolas para resguardarse, como sucede, por ejemplo, en los colegios Vuelo Madrid-Manila o Vélez de Guevara.

Se trata de un problema que "no solo afecta al ámbito lúdico del alumnado, sino que abarca también a la asignatura de Educación Física, que no se puede impartir si el centro no dispone de un polideportivo, en caso de malas condiciones climatológicas".

Ha precisado que ello se solucionaría con la instalación de "estructuras sencillas y económicas, que pueden alcanzar un precio aproximado de cien euros el metro cuadrado" para cubrir parcialmente una parte del patio o con marquesinas en los accesos de los centros escolares.

Sin embargo, ha reconocido que "cada espacio abierto escolar pide una cubierta diferente", por lo que ha calificado de nesario "estudiar en cada caso qué tejadillo o pérgola es la mejor opción".

El edil socialista ha incidido en que es importante que estas soluciones no comprometan la estructura arquitectónica ni el funcionamiento habitual del centro, para lo que "existen múltiples opciones sencillas y económicas que pueden adaptarse a cada situación particular de los centros escolares".

Según sus datos, en otras comunidades del norte de España, como Galicia y País Vasco, "se están colocando zonas cubiertas en los espacios al aire libre de los colegios para que los alumnos puedan salir aunque llueva"; aunque en regiones del sur, como Andalucía, se instalan estructuras para "evitar los problemas de calor".

"Estamos acostumbrados a que en un centro escolar haya un espacio interior y cerrado en el que transcurren las clases, pero no podemos olvidar que también hay otro exterior, igual de importante, que sirve para que el alumnado juegue y suelte energía", ha subrayado.

Por ello, su grupo presentará una moción en el próximo Pleno del mes de marzo para instar al equipo de Gobierno Municipal a que "elabore un estudio que priorice las actuaciones que se requieren para proceder a la instalación de cubiertas en los patios de los colegios públicos de Logroño que carezcan de las mismas".

Estas cubiertas serán diferentes "dependiendo de la orientación del centro, tipo de patio o del número de alumnos matriculados", ya que cada centro tiene "sus propias necesidades y es imposible establecer un criterio de actuación válido para todos".

En la moción, el Grupo Municipal Socialista también solicita a la Consejería de Educación que "colabore económicamente con el Ayuntamiento de Logroño para hacer frente conjuntamente al coste de las obras necesarias para dotar de espacios resguardados a los colegios públicos que lo necesiten de manera imperiosa".