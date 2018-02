Plataforma Sanidad Pública pide a Ceniceros que cree un "equipo de crisis"

Logroño, 22 feb (EFE).- La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en La Rioja ha emplazado hoy al presidente del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros, a que "entre en materia y desarrolle políticas para recuperar la sanidad pública" a través de la creación de un "equipo de crisis".

Este "equipo de crisis", entre otras cuestiones, debe "solucionar la falta de financiación" y estar constituido por Ceniceros y los consejeros de Hacienda, Alfonso Domínguez; y de Salud, María Martín, ha afirmado el portavoz de la Plataforma, Javier Granda.

Granda ha hecho estas afirmaciones en una rueda informativa, en la que ha estado acompañado por varios miembros de la Plataforma, como Elena Sutil; y representantes sindicales y de los Grupos Municipales Socialista, de Cambia Logroño y del PR+.

El portavoz de la Plataforma ha insistido en que "hay que recuperar los beneficios de la ciudadanía que se han perdido desde el año 2010 por los recortes sanitarios".

Respecto a Martín, ha reconocido que "ya habrá tiempo para pedir su dimisión, porque estás solicitudes lo único que hacen es confirmar en el puesto a la persona" y ha alegado que "será difícil que el presidente del Gobierno la cese porque también es la secretaria general del PP, lo que supone un doble castigo en su acción política".

Sin embargo, ha confiado en que Ceniceros "mañana, cuando finalice el Consejo de Gobierno, proponga actuaciones para lograr una sanidad pública de calidad", como la creación de un "equipo de crisis", ya que "la consejera cree que puede resolver todos los problemas de su área y no es posible porque, entre otras cosas, necesita mayor financiación".

"Más de 75.000 riojanos están afectados por los problemas que genera la gestión de la sanidad en La Rioja, como retrasos, derivaciones e infinidad de aspectos", ha subrayado, por lo que ha solicitado que, "en un corto espacio de tiempo, se aborde, desde el planteamiento político, una solución a esta situación, como es una mayor financiación".

Por su parte, Sutil ha criticado que "los gestores de nuestra sanidad pública no son profesionales, sino políticos" y que "lo único que les interesa es ganar las elecciones para mantener su puesto", por lo que "viven alejados de la realidad y no les importa lo que les sucede a los ciudadanos".

En la Plataforma, ha indicado, están representados todos los grupos políticos de La Rioja, excepto PP y Ciudadanos (Cs), y ha pedido a este último que "dé la cara y exija una sanidad pública universal y de calidad", ya que "están gestionando la sanidad según sus intereses políticos y no según las necesidades de la población".

Entre otros datos, ha argumentado que hay más de 7.000 pacientes riojanos en listas de espera; que más de 60.000 personas están afectadas por depresión y algunos con riesgo de suicido, pero "no hay profesionales que puedan atenderlas"; y el número de trabajadores sociales "está por debajo de la ratio necesario".

Respecto a las privatizaciones en el sector sanitario, que "han llegado a utilizar nuestras instalaciones y nuestros profesionales, lo que es una vergüenza", ha asegurado que en la lavandería "hay quejas por falta de higiene suficiente y porque sus trabajadores están maltratados laboralmente".

También se ha referido a la Fundación Hospital de Calahorra, donde se atienden a más de 90.000 riojanos y donde, según sus datos, se han intentado "fraccionar compras para que no salieran a concurso público".

A pesar de que la Consejería de Salud elabora "numerosos estudios", ha lamentado que "no aportan ninguna solución" y ha incidido en la "mala gestión" de Martín, que permite "un servicio de urgencias saturado, y no por enfermedades estacionales, sino por la falta de profesionales, aunque no lo quiere reconocer".

Por último, Granda ha recordado que, el próximo día 24, la Plataforma ha organizado una manifestación en Logroño para "defender una sanidad pública, universal y de calidad" porque "se trata de un problema serio que se puede atender, desde un punto de vista general, con mayor financiación".