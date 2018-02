El PSOE pide al Gobierno regional que elabore un mapa de sequía en La Rioja

Logroño, 21 feb (EFE).- La portavoz del Grupo socialista en el Parlamento regional, Concepción Andreu, ha pedido hoy al Gobierno de La Rioja que elabore un mapa de la afección de la sequía en la comunidad para disponer de un catálogo de zonas que son susceptibles de volver a sufrir este problema y, también, de recibir ayudas.

Esta es una de las medidas que ha propuesto Andreu en una conferencia de prensa en la que se ha referido a la sequía que afectó en los pasados meses al campo riojano.

Ha subrayado que los agricultores y ganaderos riojanos afectados por la sequía van a poder acogerse a ayudas "gracias al PSOE" porque en el Congreso de los Diputados "el PP votó en contra" de ampliar esos apoyos a La Rioja.

"Ahora, es difícil acordarse de lo que ocurrió hace meses, pero hay que saber que algunos cultivos tuvieron pérdidas de hasta un ochenta por ciento", ha afirmado Andreu para justificar el que se ayude a los afectados.

Además, cree que es el momento de "prepararse" para futuros episodios de sequía, porque "unas veces más y otras menos, esto va a pasar".

"No es de recibo el trato que recibieron los agricultores y ganaderos riojanos por el Gobierno central y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que no se molestaron ni en ver la situación de La Rioja", ha dicho, y también ha acusado al Ejecutivo regional de "no estar a la altura para hacer ver a esos organismos lo que pasaba".

Ha relatado que cuando el Gobierno central presentó un Real Decreto sobre la sequía en la Cuenca del Duero "fue el PSOE el que pidió que se transformara en Proyecto de Ley para poder presentar enmiendas", como así ocurrió y lograron introducir cambios para beneficiar a agricultores y ganaderos riojanos "con el voto en contra del PP".

Ha acusado de forma directa a los populares de estar "en contra" de que "se flexibilizarán los requisitos para las ayudas", de que "se creara un fondo extraordinario" o de que "los agricultores pudieran tener dos potencias eléctricas diferentes".

"Fue el empeño del PSOE el que hizo que el proyecto volviera del Senado e incluyera esas enmiendas", ha afirmado y ha destacado que también se han introducido deducciones fiscales, una línea de créditos blandos o la creación de un Banco Público de Agua, entre otras medidas.

Ahora, ha dicho, con la Ley aprobada "le pedimos al Gobierno riojano que haga un recuento de los afectados" para determinar "mediante un mapa" el volumen de ayudas que deben recibir y "para estar preparados, por si esto se repite, algo que va a pasar".

Ha conminado al Ejecutivo riojano a que "encabece" los pasos necesarios para que empiecen a llegar las ayudas a los afectados; además ha afirmado que técnicos del Ejecutivo riojano y de sindicatos agrarios "ya tienen ese trabajo hecho" con lo que "solo se trata de hacerlo público".