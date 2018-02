Ceniceros compromete la dotación financiera necesaria para Escuela Enfermería

Logroño, 19 feb (EFE).- El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha comprometido hoy la dotación financiera "necesaria" para que cuando la Escuela de Enfermería se integre en la Universidad de La Rioja (UR) mantenga los estándares de calidad que tiene en la actualidad.

Ceniceros ha hecho estas manifestaciones tras firmar con el rector de la UR, Julio Rubio, el convenio que regula la integración de los estudios de grado en Enfermería en esta universidad.

El presidente ha subrayado que con esta integración se cumple un compromiso adquirido con la sociedad riojana, algo que se va a realizar gradualmente con el objetivo de culminar en el curso 2020-2021 cuando Enfermería será ya por completo un grado de la UR.

El rector ha aludido principalmente en su comparecencia a la mayor inversión "suficiente y continuada" que necesitan para que todo el profesorado cumpla los requisitos que demanda una universidad.

Ceniceros ha subrayado que la integración es un proceso "complejo y gradual, en el que hay muchas partes implicadas, pero ya no tiene vuelta atrás".

La firma del convenio suscrito hoy es "un paso decisivo" para avanzar en la integración definitiva de los estudios de Enfermería en la UR en el curso 2020/2021.

Para ello, según ha explicado, se va a abrir un periodo transitorio, durante los cursos 2018-2019 y 2019-2020, en el que la Universidad de la Rioja "va a ir asumiendo de manera parcial la docencia y gestión" del Grado de Enfermería.

Asimismo, ha subrayado que la apuesta del Gobierno de La Rioja por la enfermería "queda patente" no solo en la construcción de la nueva Escuela, con una inversión de 9,6 millones de euros, y la integración de los estudios en la UR sino también en la voluntad de dotar a esta profesión "de mayor autonomía y peso en la estructura sanitaria riojana".

En este sentido, ha puesto como ejemplos de esta apuesta la reciente creación de dos nuevas direcciones de Enfermería en Atención Primaria y Especializada y la solicitud de acreditación al Ministerio de una unidad docente multidisciplinar con la especialidad de Enfermería de Familia y Comunitaria.

El presidente se ha referido a la calidad de los estudios de Enfermería en la actual escuela, que recibe unas 800 solicitudes anuales para 75 plazas y tiene una nota de corte de 9,6, "datos que avalan su prestigio" de la Escuela de Enfermería de La Rioja, "con personal docente altamente comprometido, capaz de transmitir a los alumnos los valores de la profesión en beneficio de los enfermos".

Así, ha dicho, el gran objetivo de la integración de estos estudios en la UR es que ese nivel de calidad se mantenga o, incluso, aumente.

Para ello se ha diseñado un proceso de integración que refleja, en primer lugar, que el Gobierno de La Rioja incorporará en sus presupuestos anuales una partida destinada a compensar el coste de la docencia asumida por la UR durante este periodo transitorio y hasta el momento en el que se produzca la integración total y definitiva de los estudios.

La partida incluida en los presupuestos de 2018 asciende a 100.000 euros, que se corresponden a la contratación de seis profesores, res de ellos a tiempo parcial, en el próximo curso, es decir solo afecta presupuestariamente a octubre, noviembre y diciembre de este año, ha precisado el rector.

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de este convenio, se constituirá una comisión mixta paritaria integrada por cuatro representantes de la UR; dos representantes de la Consejería de Salud y dos representantes de la Consejería de Educación, Formación y Empleo.

En el seno de esta comisión se planificará anualmente el número de profesores y el número de créditos a impartir, así como su coste.

Entre las principales funciones de esta comisión destaca la de aclarar, decidir y resolver las dudas que puedan plantearse en la interpretación y ejecución del convenio, y determinar durante el periodo transitorio la docencia que será asumida por la Universidad de La Rioja.

Además, la comisión se encargará del seguimiento del convenio y de estudiar propuestas de modificación y prórroga.

El rector ha recordado que esta titulación es de las consideradas "caras" y ha considerado que ahora "no tendría sentido avanzar una cifra de cuanto va a costar la integración en la UR".

Pero, ha destacado, hay que analizar qué áreas de conocimiento y departamentos se crearán y qué nuevos profesores son necesarios; de los 31 actuales, ha dicho, "algunos son fáciles de pasar a la UR", por las áreas que imparten o porque es más sencillo que cumplan las acreditaciones y requisitos que ese exigen a los docentes universitarios.

Otros docentes de la Escuela Universitaria, ha dicho, "están cerca de la jubilación" y espera que la alcancen en el periodo transitorio.

No obstante, ha afirmado que en cuanto al profesorado, pretende que "se mantengan los derechos adquiridos en la Escuela" porque "no puede ser que el pasar a la UR suponga un perjuicio" pero "a la vez no se puede debilitar a nadie de la universidad".

En cualquier caso, Rubio ha incidido en que la integración de Enfermería en la UR "no es algo sencillo" y "requiere inversión, que no es ni subvención ni gasto" y que "repercutirá en el futuro en la salud de los riojanos".