Un salón difunde la cultura "otaku" en La Rioja, donde tiene bastante público

Logroño, 16 feb (EFE).- El salón ExpOtaku 2018 difunde en La Rioja la cultura "otaku", vinculada a varios productos culturales de Japón, como el "manga", el anime, el "cosplay" y el "gaming", que cuentan con bastante público afín en la comunidad autónoma, ha afirmado a Efe el organizador de esta iniciativa, David Gaspar.

ExpOtaku, que se celebra por primera vez en Logroño desde hoy hasta el próximo día 18, incluye, entre sus actividades, concursos de karaoke en japonés, disfraces de personajes de ficción, conocido como "cosplay"; talleres didácticos de cultura japonesa y zonas con artesanos e ilustradores, música coreana y zonas para aprender a vestir kimono, ha explicado.

En La Rioja, ha señalado, hay mucha cultura "otaku" -también conocida como "friki"- tanto a nivel del tejido empresarial, que es "bastante importante", como asociativo, ya que "hay varias entidades que desarrollan temáticas similares o paralelas a la 'otaku'".

"Cuando en una región o localidad hay tejido empresarial orientado a un perfil de público concreto y coexisten varias empresas, significa que hay aficionados a esto", ha recalcado Gaspar, quien ha subrayado que, según las estadísticas que maneja, en La Rioja hay bastante público afín a las temáticas de esta iniciativa relacionada con la cultura japonesa.

ExpOtak es un proyecto que se puso en marcha hace diez años y, ha detallado su organizador, en sus primeras ediciones suele acoger a entre 2.000 y 2.500 visitantes, por lo que estas son las cifras que se esperan alcanzar en Logroño.

Ha precisado que el anime es como se conoce a nivel internacional a la animación japonesa, que está pensada, de forma mayoritaria, para un público juvenil y adulto y recoge "todo tipo de gustos".

El "cosplay" -construcción anglosajona de "costume" (disfraz en español) y play (juego)- es "una moda procedente de Japón que se ha extendido mucho por Europa en los últimos diez años" y consiste en disfrazarse y caracterizarse como personajes de ficción, ha dicho.

Esta afición, ha proseguido, se ha profesionalizado con el paso de los años, hasta el punto de que hay expertos en "cosplay" que participan en certámenes en los que se valora el grado de fidelidad con el personaje original.

Gaspar ha explicado que en los desfiles de ExpOtaku "se suelen ver desfilar auténticas obras maestras, gente que ha trabajado en la confección de un disfraz durante meses" y en los que se ha hecho "una caracterización especial" para ponerse en la piel del personaje.

Ha apuntado que el tercer pilar de esta iniciativa, el "gaming", es un concepto que abarca todo el mundo de los videojuegos, tanto consolas de última generación como recreativas y clásicas.

"Detrás del movimiento 'otaku' hay una industria muy potente en Japón, Europa y Estados Unidos", ha incidido Gaspar, quien ha añadido que, en España, "el consumo de manga -historietas japonesas- con respecto al de cómic es muy mayoritario".

Hace diez años, en España se veía a este colectivo "de una forma un poquito más rara" y se le definía con la terminología "friki" de forma peyorativa, ha expresado.

Ha señalado que este movimiento, en general, se ha ido normalizando con el paso del tiempo, hasta el punto de que, hoy en día, que una persona sea "friki" y se denomine así no solo es algo que ya no se oculta, sino de lo que sentirse "orgulloso".

"Tanto el cómic como el anime, el 'cosplay' y los videojuegos no deja de ser una forma más de entretenimiento", ha recordado el organizador del salón, quien ha subrayado que "es como al que le gusta el fútbol".

En ExpOtaku Logroño, todas las actividades son abiertas a la participación del público, que es, incluso, necesaria en el caso de las relacionadas con videojuegos y "cosplay", ha apuntado.

Gaspar ha concluido que "neófitos y curiosos están totalmente invitados a participar" en esta iniciativa, ya que "las actividades no son complicadas y no están restringidas a un tipo de público concreto", sino pensadas para que los visitante puedan participar en ellas sin importar si son o no afines a sus temáticas.