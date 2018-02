Galiana asegura que ya se trabaja en el nuevo decreto de escolarización

Logroño, 15 feb (EFE).- El consejero de Educación, Alberto Galiana, ha asegurado hoy que ya hay un grupo que trabaja en el nuevo decreto de escolarización, que desea que se apruebe tras un proceso dialogado, abierto y participativo, lo que produce una mayor lentitud en las decisiones, pero será más completo.

Así lo ha defendido Galiana en el pleno del Parlamento de La Rioja al contestar a una pregunta del portavoz de Ciudadanos, Diego Ubis, sobre si el Gobierno regional tiene previsto presentar próximamente un borrador del nuevo decreto de escolarización.

El consejero ha señalado que ese grupo de trabajo está formado por cinco directores de centros educativos, inspectores y técnicos de la administración autonómica, a los que se sumarán, en este proceso de elaboración del decreto, representantes de los diferentes colectivos educativos afectados por esta medida.

Sus datos indican que el sistema actual funciona "razonablemente bien" y no se trata de "dar la vuelta al calcetín", sino de "preservar lo bueno, que es mucho".

Ubis ha afirmado que su grupo cree que el Gobierno no presentará ese decreto porque no está dispuesto a cambiar el sistema actual, donde, para él, la libre elección no es real, sino que es un atrezo.

Durante el pleno, la diputada Podemos Natalia Rodríguez ha preguntado sobre los servicios externalizados en servicios sociales y ha señalizado que no existe un rumbo estratégico claro en el ámbito riojano de los servicios sociales, que son el "patito feo".

El consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar, ha calificado de "maniqueo, trasnochado y superado" el discurso de Podemos en esta materia.

Ha relatado que lo servicios sociales son el pilar del estado de bienestar y en La Rioja, desde 2009, por ley, son un derecho; además de que hay un sistema integral, basado en los principios de universalidad, especialización, eficiencia y ética, con una asistencia personal e individual a quien lo necesita.

Galiana, también como consejero de Empleo, ha contestado a dos preguntas del socialista Ricardo Velasco sobre los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y el "descenso" de la ocupación en La Rioja.

El consejero, quien cree que al PSOE le gusta el "regate" y la "jugada corta", ha señalado que la tendencia, según la EPA, es que La Rioja se encuentra en datos de 2008 y 2009, en niveles previos a la crisis económica; con una tasa de paro cercana a la estructural, por lo que la región está en un nuevo ciclo.

El Gobierno riojano "luchará" por cada desempleado en la región y por rebajar las cifras de paro, ha añadido Galiana, quien ha destacado que La Rioja, al finalizar 2017, tenía 3.222 afiliados más a la Seguridad Social que en 2016.

Velasco se ha referido a que La Rioja, en 2017, destruyó 500 empleo y fue la comunidad autónoma donde más aumentó el paro, lo que ha calificado de "muy grave"; ha subrayado que el empleo que se crea es precario y, además, su información señala que, entre enero de 2008 y el mismo mes de 2018, esta comunidad ha perdido 9.220 cotizantes.