El PP pide iguales baremos para los grupos parlamentarios y diputados

Logroño, 12 feb (EFE).- El Grupo Parlamentario Popular solicita la aplicación de los mismo baremos en las asignaciones a los grupos parlamentarios -actualmente PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos- y diputados, según ha anunciado hoy su portavoz, Jesús Angel Garrido.

Esta petición se concreta en una iniciativa presentada por el Grupo Popular para que pueda ser debatida en la Junta de Portavoces y de cuyo contenido ha informado Garrido en una rueda informativa.

El pasado día 26, el pleno del Parlamento de La Rioja acordó, al aprobarse una enmienda del PSOE y Ciudadanos, apoyada por Podemos y rechazada por el PP, rebajar el sueldo de su actual presidenta, la popular Ana Lourdes González, en 16.000 euros anuales para equipararlo al de los portavoces de la Cámara.

Según el Grupo Popular, se trata de una "modificación unilateral" en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 2018, que afecta a las retribuciones de los portavoces de los grupos y de la presidenta de la Cámara, ha informado Garrido.

Con esta iniciativa a la Junta de Portavoces, ha añadido Garrido, el Grupo Popular pretende de "equiparar entre los distintos grupos el sistema de atribución y el sistema de retribuciones que perciben en los diputados", de forma que se pueda establecer el mismo criterio para todos los grupos y los parlamentarios.

Ha recordado que, al inicio de la legislatura, hubo un acuerdo unánime entre todos los grupos a la hora de distribuir las cantidades entre todos, de acuerdo con un sistema equitativo.

Además, se establecieron unos baremos en las retribuciones económicas de los diputados, ha indicado.

Según datos facilitados a Efe por el Parlamento regional, con anterioridad a la aprobación de la citada modificación de la Ley de Medidas Fiscales, la presidenta del Parlamento tenía una asignación bruta anual de 70.398,48 euros brutos más 477 euros mensuales por gastos de representación en función de su cargo.

Con la modificación habida en la Ley de Medidas Fiscales de 2018, la presidenta del Parlamento recibirá 53.503,84 euros brutos anuales más los 477 euros mensuales mencionados anteriormente.

Esta modificación supone que la presidenta del Parlamento sea considerada, a efectos de salario bruto anual, como el portavoz parlamentario, cuya asignación bruta anual es de 53.502,84 euros anuales, además de un complemento de 10.559,88 euros anuales mínimo.

Actualmente, el Grupo de Ciudadanos Cs, con cuatro diputados, tiene una asignación de anual 272.377,92 euros; el de Podemos, con otros cuatro, de 260.377,92; el Socialista, con 10 escaños, de 462.472,80; y el Popular, con 15, de 609.367,68.

Cada diputado de Ciudadanos cuesta a los riojanos anualmente 68.094 euros; de Podemos, 65.094; del Socialista, 46.347; y del PP, 40.624 euros.

A la asignación del Parlamento a los grupos -que suma 1,6 millones de euros anuales para el ejercicio de su actividad- se suma una dotación de 327.579,77 para las percepciones de cada diputado en función de su cargo y que oscilan, ha indicado Garrido, entre los 7.039 euros, que es la más baja, a los 20.226 que, por ejemplo, cobra el de Ciudadanos, Tomás Martínez Flaño, como vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento, entre otros conceptos.

Garrido ha precisado que, en general, las instituciones riojanas son "austeras" y es un valor que entiende que los riojanos aprecian, pero ha recalcado que la austeridad "no está reñida con la profesionalidad", lo que también ocurre en el Grupo Popular.

Entre otros aspectos, ha dicho que el Grupo Popular no aprecia que los riojanos den prioridad a las atribuciones del Parlamento.

En este contexto, ha calificado la decisión de la oposición en esta Ley de Medidas fiscales, en especial del PSOE, de "bizantina" porque no introdujeron en las enmiendas el 1,5 millón que pidieron para profesionalizar, según ellos, el Parlamento de La Rioja, ya que "no sabían de dónde lo iban a sacar" porque el Parlamento se financia con los Presupuestos de La Rioja y, así, de los riojanos.

Garrido también ha pedido al PSOE que "hable claro" y si apuesta por profesionalizar el Parlamento que lo introduzca en su programa electoral, ya que, según ha dicho, los socialistas, en su actividad parlamentaria, nunca han adoptado una medida como la aprobada en la actual Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de los Presupuestos.

Ha indicado, entre otros aspectos, que "no es justo decir (en alusión a la oposición) que la actividad política de los grupos no está suficientemente financiada", cuando la partida se acerca a los 2 millones de euros, y, además, plantear ante la opinión pública un incremento al Presupuesto regional de 1,5 millones de euros, que, finalmente, no reflejaron en forma de enmiendas.

En este contexto, Garrido ha pedido "coherencia, volver a la senda del respeto institucional, respetar instituciones porque nunca ningún miembro del PSOE había tomado una decisión como esta, lo que pone de manifiesto la mezquina actuación que han tenido los lideres socialistas".