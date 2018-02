UR abre mañana sus cursos ingeniería de acero y cultura irlandesa

Logroño, 11 feb (EFE).- La Universidad de La Rioja pondrá en marcha mañana dos actividades diferentes, por un lado las XIII Jornadas de Ingeniería Industrial Aplicada, con un curso sobre acero inoxidable, y, por otro, unas jornadas sobre cultura irlandesa.

La UR ha informado en un comunicado del inicio de las XIII Jornadas de Ingeniería Industrial Aplicada (ingenia'18) en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Rioja con el Curso "Ingeniería del acero inoxidable".

José Carlos Valencia, director de Marketing de Acerinox, y Luis Peiró, ingenieros de Minas y director técnico de Cedinox, impartirán este curso.

A lo largo de la mañana ambos analizarán el proceso de fabricación del producto plano, los diferentes tipos de acero inoxidable, familias y componentes de la aleación.

También las propiedades mecánicas y aplicaciones del acero inoxidable, así como el comportamiento frente a la corrosión y los procesos de soldadura, junto con una pequeña introducción del acero corrugado inoxidable y sus aplicaciones.

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Rioja organiza la decimotercera edición de las Jornadas de Ingeniería Industrial Aplicada (ingenia'18), con las que pretende acercar los procedimientos y avances de la Ingeniería Industrial a la sociedad.

"Ingenia'18" comprende una serie de actividades, organizadas por los equipos docentes de la ETSII y coordinadas por la dirección de la misma: seminarios, conferencias, mesas redondas, presentaciones y visitas a empresas e instalaciones industriales representativas de los campos de aplicación de la ingeniería industrial en La Rioja y su entorno.

Esta actividad se desarrollará entre los meses de febrero a noviembre de 2018, durante el segundo semestre del curso académico 2017-2018 y el primer semestre del curso siguiente.

Por otro lado, también mañana comenzará "Irish Itinerary 2018 (EFACIS): Trauma and Identity in Contemporary Irish Literature and Film", una actividad formativa del Programa de Doctorado en Filología Inglesa que contará con la presencia de los escritores irlandeses Marina Carr y Pat Boran.

Por un lado, esta actividad busca profundizar la situación de la mujer, la iglesia, la familia o la política irlandesas en la sociedad irlandesa del siglo XXI desde los "Estudios de Trauma e Identidad"; y también se abordará el panorama actual de la poesía.

La Universidad de La Rioja será sede de esta actividad, organizada por el Centre for Irish Studies BANNA/BOND, del que forma parte junto a las Universidades de Burgos, Deusto y Zaragoza.