Sindicatos reprochan al Gobierno que no negocie la recuperación de derechos

Logroño, 9 feb (EFE).- Varios de los sindicatos que han participado hoy en la Mesa Sectorial de Educación, en sendos comunicados, han reprochado al Gobierno regional el que no negocie la recuperación de derechos laborales perdidos en los últimos años.

La Federación de Enseñanza de CCOO de La Rioja, ha criticado, en un comunicado, "la falta de voluntad negociadora" de la Consejería de Educación "que no ha accedido a tratar ningún punto sobre la recuperación de derechos del profesorado riojano".

Estos derechos a los que aluden son el pago de la carrera profesional; la vuelta a las 18 horas lectivas en Secundaria, 23 horas en Primaria e Infantil y 35 en PSEC; estabilidad del profesorado interino; complemento por incapacidad temporal; devolución del complemento ESO para maestros; derogación de la LOMCE; y bajada generalizada de ratios.

Recuerdan que recientemente se aprobó el pago de la carrera profesional "sin pasar por la mesa sectorial de educación" lo que impidió "manifestar el desacuerdo" con lo firmado, que creen "insuficiente".

Hoy, explican, "finalmente han accedido a incluir en el orden del día, la vuelta a las 18 horas lectivas en Secundaria ya que la ampliación de la jornada laboral del profesorado, influyó negativamente en la calidad de la enseñanza y en la disminución de puestos de trabajo".

"Pero solo ha sido, eso incluir, porque no han querido entrar a negociar nada porque, según ellos, no hay dinero y no les salen las cuentas"", afirman en alusión a la Consejería.

En esta misma línea, el sindicato STAR ha afirmado que seguirá "luchando por la recuperación de derechos perdidos a pesar de que la administración no ve su viabilidad inmediata".

Esperan que el Gobierno regional se tome esta cuestión "con la seriedad que requiere" y que "como mínimo establezca una hoja de ruta que marque los tiempos para alcanzar esta recuperación".

Afirman que esperaban "una mayor profundidad a la hora de abordar los temas del orden del día" y reivindican "más negociación, puesto que es la única forma de que verdaderamente se tenga en cuenta la voz de los docentes".

Por otro lado, ANPE Rioja ha expresado su satisfacción porque "se haya retomado el diálogo" pero reclama "mayor planificación y frecuencia de las mesas sectoriales"

Dado que "la Consejería no está dispuesta a asumir la reivindicación de la recuperación de derechos" creen que "el propio consejero, Alberto Galiana debe asistir a las negociaciones" de sus demandas y de otras cuestiones que "deberían haberse cerrado ya a estas alturas de curso".