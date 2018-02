El PP de Logroño afirma no entender las críticas de Ciudadanos

Logroño, 9 feb (EFE).- El PP de Logroño ha considerado hoy en un comunicado que no se pueden entender las críticas hechas hoy por Ciudadanos a la gestión municipal, porque hace pocas semanas este mismo partido expresó su satisfacción por el grado de cumplimiento de sus demandas.

El PP de Logroño ha aludido así a las manifestaciones del portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) de Logroño, Julián San Martín, quien ha advertido hoy al Gobierno local del PP, en lo que ha llamado "un primer aviso", para que "antes del verano ponga en marcha los proyectos pendientes que tiene la ciudad o no cuenten para nada con Cs"

Los populares recuerdan en un comunicado que el equipo de Gobierno municipal se reúne periódicamente con el grupo de Ciudadanos para analizar la marcha del Pacto de Investidura que firmaron al inicio de este Mandato.

El último encuentro, explican, se celebró en los últimos días del mes de diciembre y, tras él, el portavoz de Ciudadanos declaró a los medios de comunicación su satisfacción por el "alto cumplimiento" del acuerdo e incluso estimó que este cumplimiento se podía cifrar en más de un 85 por ciento del total de compromisos adquiridos.

"No se entiende, por tanto, la rueda de prensa dada hoy por la misma persona y sus críticas, que son totalmente infundadas", asegura el PP, que reprocha la "falta de coherencia" de San Martín, que "cambia más que el tiempo".

El PP elude en su comunicado hacer más valoraciones, porque "dos no riñen si uno no quiere", y no tienen "intención" de "entrar en polémicas estériles".

Todos los concejales del equipo de Gobierno están concentrados en trabajar por los logroñeses "como es su obligación" y en desarrollar "los importantes proyectos para la ciudad que hay en marcha", destacan, al tiempo que inciden en que esas "son actuaciones que requieren de mucha dedicación y esfuerzo, mucho más del que los que nunca han tenido experiencia ni responsabilidad en la gestión pública son capaces de ver", concluye el comunicado.