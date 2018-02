Los vinos orgánicos españoles suben posiciones en concursos internacionales

Madrid, 8 feb (EFE).- Diferentes vinos elaborados por las bodegas ecológicas españolas adheridas a la asociación empresarial "Spanish Organic Wines" (SOW) han recibido galardones en los concursos internacionales de vinos ecológicos de "MillesimeBio", celebrado en Francia y de Mundus Vini Biofach en Alemania.

Según ha difundido hoy esta asociación a través de un comunicado, uno de los máximos galardones otorgados por Mundus Vini BioFach es el "gran oro", que ha recaído este año en Bodegas Robles de Montilla por su Fino Piedra Luenga, además de obtener el "oro" por su vino semidulce Caprichoso; ambos premios se entregarán la semana próxima con motivo de la feria BioFach de Nüremberg.

Además, Bodegas Las Cepas ha obtenido medalla de oro por su Legado Decand 2015 y medalla de plata por su vino Bocaron 2106.

Bodegas Navarrsotillo ha recibido por su vino Magister Bibendi Graciano Reserva 2012 (DOCa Rioja) la medalla de plata en este mismo concurso.

"Nuestro país el primer productor mundial de vinos bio con un total de 106.719 hectáreas certificadas, lo que representa ya un 10 % del total del viñedo español", ha recordado la SOW.

En cuanto a las medallas conseguidas en el certamen francés de MillesimeBio, ha detallado que "se acumulan los premios en las tres categorías de oro, plata y bronce".

Entre las medallas de oro de este certamen están los vinos Bagordi Graciano Crianza 2014, Castillo de Mendoza Autor 2015, Pinuaga Nature 2015, Can Majoral Galdent 2015, Altolandón Mil Historias Bobal 2016 y Quaderna Via Be Bike Garnacha 2017.

En el caso de las medallas de plata, Arriezu; E de Esperanza Verdejo 20176; Parra Jimenez Chardonnay 2017; Pinuaga Rosado 2017; Robles, Caprichoso Bio y Navarrsotillo, Magister Bibendi Reserva Graciano 2012.

Las medallas de bronce en "MillesimeBio" han sido para Parra Jimenez, Camino Blanco 2017; Navarrsotillo Tinto 2017; Navarrsotillo Qvinto Arrio Crianza 2014; Quaderna Via, Be Bike tempranillo 2015.