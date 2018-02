La Plataforma por la Sanidad Pública pide una reunión a Martín

Logroño, 8 feb (EFE).- La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja ha solicitado una reunión con la consejera de Salud, María Martín, para exponerle las razones que promueven la manifestación del próximo día 24 y sus propuestas para colaborar en la solución de los problemas.

La Plataforma ha indicado hoy, en una nota, que ayer, día siete, registró la petición de reunión con Martín, con el deseo de ofrecer su visión de los problemas que aquejan a la sanidad riojana.

"Somos conscientes que la solución de los mismos no es sencilla, pero, a nuestro juicio, se complican mucho más si se abordan sin la aportación y el consenso de las organizaciones políticas, sindicales, vecinales y ciudadanas", ha añadido.

Los miembros de la Plataforma señalan que están "convencidos" que "la Consejería, por sí sola, no va a encontrar salida a los problemas", sobre todo porque "no terminan de reconocerse los errores"; además de que no se abordan los problemas estructurales, "alguno de ellos heredados", y otros fruto de continuar con las mismas políticas.

Han citado como ejemplos las listas de espera en Atención Especializada y Primaria, los "colapsos" en urgencias y los "graves" problemas del transporte sanitario.

Sus datos indican que sobre esas situaciones se acometen medidas puntuales de gestión y no se acude al fondo, por lo que son "parches que no soportan el estado actual del sistema sanitario".

La Plataforma, en su carta, propone que la reunión se celebre cuanto antes, ya que "el paso del tiempo no hace más que agravar los problemas y generar una tensión innecesaria entre los pacientes y enfermos".