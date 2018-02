Antoñanzas pide rectificar la orden de terrazas por desproporcionada

Logroño, 8 feb (EFE).- El concejal regionalista de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha pedido hoy al Gobierno local que rectifique el borrador de la orden municipal de terrazas al considerar que es "una norma desproporcionada".

Antoñanzas se ha reunido hoy con el presidente de la Asociación de Hostelería Riojana de la Federación de Empresarios de La Rioja (FER), Francisco Martínez -Bergés, y varios miembros de este colectivo.

El objetivo de este encuentro ha sido conocer de primera mano la propuesta de la hostelería riojana de la FER relativa a la ordenanza de terrazas de Logroño y analizar los cambios que pueden ayudar a mejorar el texto propuesto desde el Gobierno municipal y que "goza del consenso de todos los grupos de la oposición, excepto del PR+",ha detallado Antoñanzas en una nota.

"La nueva ordenanza de terrazas nos parece descabellada, afecta gravemente al sector hostelero de nuestra ciudad y trata la instalación de terrazas como si fuera un elemento que genera una grave distorsión para la convivencia entre el ocio, los tráficos y los vecinos", ha subrayado.

Para él, "eso no es así, las terrazas están en el ADN de Logroño y, lejos de ser un problema, son un rasgo propio de nuestra ciudad", son "un atractivo para los visitantes y dan ambiente, además, generan empleo, riqueza y pagan tasas importantes por la utilización del suelo".

Antoñanzas ha considerado que "si existen conflictos en determinados puntos de la ciudad, por diferentes motivos, ya sean de paso, de ruido u otros, seguro que, sentándose a analizar casos concretos, se pueden encontrar soluciones satisfactorias para todos".

Ha insistido en que "lo que no tiene sentido" es tratar con el mismo rasero a la ciudad tradicional, el centro y sus ensanches, donde muchas aceras no suelen tener más de tres metros y medio, con otras partes de Logroño que son urbanísticamente distintas, dado que "no es lo mismo zonas planificadas y diseñadas con los conceptos urbanísticos del sigo XXI y otras zonas de siglos anteriores".

Este concejal ha criticado también la forma de negociar esta norma por parte del Ayuntamiento porque cree que "han planteado unas medidas desproporcionadas, con una única intención, alarmar a los profesionales del sector para luego negociar con ellos".

"El Ayuntamiento parte de una propuesta inaceptable, para, luego, reducir las exigencias y vendernos que han dialogado", según Antoñanzas, quien ha defendido que "así no se hacen las cosas entre el Ayuntamiento y los ciudadanos" y ha subrayado que "los empresarios de hostelería se merecen más respeto por su trabajo y su modo de vida".