Catedrático aboga por el "mayor consenso posible" en modificación electoral

Logroño, 7 feb (EFE).- El catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada, Juan Montables, ha subrayado hoy que cualquier modificación que se realice en el sistema electoral "precisa del mayor consenso posible" entre los partidos y exigiría un "esfuerzo pedagógico" hacia la sociedad.

Montables ha comparecido ante la Comisión de Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen de la Administración Pública del Parlamento de La Rioja para asesorar sobre la reforma de la Ley Electoral vigente.

Ha recordado que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) se aprobó en 1985 -aunque se fundamenta en un decreto de 1977 que conformó en el sistema electoral español- y a pesar de varias demandas de modificación, esta Ley permanece "inalterable".

Ha detallado que las elecciones parlamentarias se convierten en España en "presidenciales", porque tres cuartas partes de los electores votan al candidato a la Presidencia del Gobierno y ni siquiera recuerdan el listado de diputados de su papeleta.

En su opinión, hay "una irresistible tendencia a la presidencialización", en las elecciones generales y en las autonómicas.

Además, ha dicho que las "listas bloqueadas" funcionan como un "menú cerrado", pero ofrecer a los votantes la posibilizar de elegir los candidatos supondría una iniciativa "para sintonizar con la opinión ciudadana y reforzar su papel", aunque ha alertado de que produciría algunos "riesgos" dentro de los partidos.

Así, ha explicado que el desbloqueo para que los votantes elijan a los candidatos dentro de una lista cerrada permitiría que medios de comunicación o grupos de presión aupen a sus preferidos, una situación que se produjo en el sur de Italia, donde ha dicho que se eligió a algunos políticos más afines a la "mafia".

Sobre la posibilidad de que sea incompatible el cargo de diputado regional y el de alcalde -como se estudia en la reforma electoral en La Rioja para municipios de más de 5.000 habitantes- ha puntualizado que habría que tener en cuenta la dimensión de la comunidad autónoma y su capital político.

Esta incompatibilidad se puede convertir en una "paradoja", ha advertido, ya que la opinión pública pide por una parte una mayor apertura del espacio político, pero esto supondría que habría un mayor número de políticos.

Por ello, ha detallado, ningún partido defiende que se amplíe el Congreso de los Diputados de 350 a 400 escaños, algo que otorgaría "mayor proporcionalidad" en determinadas circunscripciones.

Respecto a la modificación de las circunscripciones, que son provinciales, ha alertado de que puede tener "consecuencias inmediatas", y es algo que ya se intentó en Cataluña para cambiar la circunscripción a las comarcas, pero esto daría mayor poder al mundo rural.

Este profesor ha considerado "absurdo" que se mantengan mecanismos electorales del siglo XIX, como la prohibición de publicar encuestas cinco días antes de los comicios o no pedir el voto en la jornada de reflexión, "algo que no ocurrió en 2004, cuando se hizo una hipercampaña y no pasó nada".

La diputada popular Noelia Moreno ha planteado la posibilidad de votar en día laborable -que según Montables no tendría que afectar a la participación, como sucedió en Cataluña el pasado 21 de diciembre- y de implantar el voto electrónico.

El catedrático ha precisado que este sistema no sería "costoso" y existen posibilidades de encriptación para preservar el anonimato, pero variaría la participación, y además, se tendría que compatibilizar con el sistema tradicional, lo que sería "costoso".

Por su parte, el socialista Raúl Díaz, ha considerado que las comunidades autónomas deben ser "valientes" a la hora de encaminar ciertas reformas de la LOREG.

Este diputado del PSOE se ha preguntado si esa tendencia a la presidencialización "depende los ciudadanos y sus votos o de la cultura política del país".

El parlamentario de Podemos Germán Cantabrana ha defendido que la posibilidad de que los electores marquen casillas en listas desbloqueadas daría mayor peso a los diputados que "más trabajan", como ocurrió en las últimas elecciones al Senado con Jesús Vicente Aguirre, a quien votaron muchos más que a otros candidatos porque era una persona muy conocida.

Cantabrana también ha defendido la "profesionalización" del Parlamento riojano, para que los diputados se puedan dedicar a estas funciones a tiempo completo.

Por último, el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs), Diego Ubis, ha insistido en que los envíos de papeletas electorales se hagan de forma conjunta, para reducir gastos y garantizar el secreto de voto si los electores llevan a la urna el sobre preparado desde su casa.

También ha defendido la "limitación de mandatos", porque "parte del hartazgo de la sociedad" es saber que un político "nace, crece, se reproduce y muere dentro de un partido político", como sucede con Mariano Rajoy, quien lleva más de 13 años con responsabilidades en un Gobierno.