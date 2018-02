Álava replica a La Rioja que asuma el paso de alta velocidad en su territorio

Vitoria, 6 feb (EFE).- El diputado general de Álava, Ramiro González, ha reclamado hoy al Gobierno de La Rioja que asuma que el trazado de la alta velocidad de la línea Miranda-Logroño pase por su territorio en vez de por la Rioja Alavesa, ya que los beneficiarios de esa línea de tren serán los riojanos.

González ha respondido en una rueda de prensa a las declaraciones del consejero de Fomento del Gobierno riojano, Carlos Cuevas Villoslada (PP), que alegó que su comunidad ya soporta "suficientes infraestructuras" y por ello pide al Gobierno central que escoja la alternativa de trazado que pasa por la zona de la Rioja Alavesa.

"Si La Rioja y Castilla y León quieren un tren de alta velocidad que los una no me voy a oponer, pero desde luego la afección tienen que sufrirla ellos. El beneficio y la afección", ha reclamado el diputado general, quien ha insistido en que "no pueden pretender tener una ventaja con la alta velocidad y que la afección al territorio la paguen otros". "Por ahí Álava no va a pasar", ha dicho.