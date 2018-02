PSOE exige a Gamarra que no haga promesas y solvente 75 acciones pendientes

Logroño, 5 feb (EFE).- La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Logroño, Beatriz Arraiz, ha exigido hoy al Gobierno local del PP y a su alcaldesa, Concepción Gamarra, que "no haga más promesas y ponga todo su interés en solucionar las 75 actuaciones que tiene pendientes en la ciudad".

Arraiz, en una rueda informativa, también ha pedido al Gobierno municipal que "se vuelque con la ciudad y ponga fecha para poner solución a los 75 agujeros negros derivados de promesas de esta y de la anterior legislatura".

De las 75 actuaciones que requieren una "solución", ha reconocido que "algunas están iniciadas y otras son eternas promesas", por lo que, durante estos últimos siete años, Gamarra ha demostrado su "incapacidad de gestión, tanto en las intervenciones que promete como por otras que son auténticas necesidades".

La actitud del PP, ha lamentado, es "no avanzar en los problemas de la ciudad" y, en lugar de solucionarlos, "incidir en seguir prometiendo más actuaciones", en alusión, por ejemplo, a la integración de la circunvalación como una calle más, que "la alcaldesa ha anunciado sin tener siquiera terminada la primera fase del soterramiento de las vías del tren".

Entre las 75 actuaciones, "como mínimo", que el equipo de Gobierno municipal tiene pendiente finalizar, ha declarado que "en todos los barrios hay incumplimientos", como en El Cortijo, donde aún no se ha urbanizado la plaza; las nuevas aceras de acceso al campo de fútbol de Varea y la adecuación de la calle Piqueras.

En la zona este de la ciudad, ha mencionado que en Los Lirios "aún no se ha comenzado la construcción del nuevo colegio público, ni de un centro de salud o, en el peor de los casos, un consultorio"; además de la pasarela peatonal, de la que "aún se desconoce cuándo comenzarán las obras".

Ha criticado, respecto al Casco Antiguo logroñés, que hay "numerosos solares vacíos, de los que 47 son de propiedad municipal, en los que no se interviene"; y aún no se ha derribado el antiguo cuartel de la Policía Nacional para poder trasladar allí el centro de salud de Rodríguez Paterna, que está "saturado y no reúne las condiciones necesarias".

Respecto al soterramiento, ha indicado que la primera fase aún no está terminada y que todavía está pendiente el traslado de la subestación eléctrica de Cascajos, "una promesa de la alcaldesa del año 2011".

De la urbanización de avenida de Lobete, ha afirmado que está pendiente la redacción del proyecto y la ejecución de las obras; así como el túnel de Vara de Rey, en el que "no sabemos en qué punto nos encontramos porque aún está pendiente de licitar, a pesar de que Gamarra anunció que las obras comenzarían en enero".

En materia de infraestructuras, ha citado actuaciones pendientes de ejecutar, como el desarrollo de avenida de La Sierra, el Distribuidor Sur, el Camino de la Grajera y la pasarela de La Estrella, que, esta última, "ni está, ni estará".

Ha reprochado que el Corredor del Ebro, presupuestado desde 2015, aún no está ejecutado; hay dos cafeterías cerradas en los parques del Ebro y la Ribera desde hace un año y en las riberas del río se acumulan maderas y restos como consecuencias de las riadas, dejándolas en "una situación lamentable".

Arraiz también ha dicho que, en materia de comunicaciones, "aún estamos esperando la alta velocidad", así como la Ronda Sur que, "aún se encuentra en una fase muy inicial"; y en movilidad "no hay nada reseñable en carriles bicis ni está en marcha el Autobús Circular prometido en 2015".

Además, ha precisado que faltan por desarrollar diversas urbanizaciones, como la de avenida de Burgos, la Glorieta del Doctor Zubía y la plaza de la Paz; y, en comercio, se espera lo relacionado con el solar de Maristas; así como la remodelación de la calle San Antón.

En dotaciones, ha lamentado el "abandono" del edifico donde se ubicaba la antigua escuela infantil Ding-Dong y de apartamentos de personas mayores en Salustiano Olazaga; y ha recordado que la nueva Escuela de Música en los edificios de la Comandancia se prometió en el año 2015.

Por último, ha citado "otras actuaciones pendientes", como la construcción de la Casa del Cuento, las reparaciones de la plaza Primero de Mayo, la ampliación del Teatro Bretón y la remodelación del antiguo edificio de la Audiencia y los Juzgados para oficinas de la Administración del Estado.