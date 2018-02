Alonso dimite como presidente de la APR y decano Colegio Periodistas

Logroño, 2 feb (EFE).- Javier Alonso ha presentado hoy su dimisión como presidente de la Asociación de la Prensa de La Rioja (APR), después de ocupar este cargo durante doce años y pertenecer a su Junta Directiva durante 23; y como decano del Colegio de Periodistas de esta comunidad autónoma.

Alonso, en una carta, fechada hoy, remitida a la Junta Directiva de la APR y a la que ha tenido acceso Efe, indica que "ha llegado el momento" y recuerda que hace cuatro años se comprometió a continuar al frente del Colegio de Periodistas durante este primer mandato, que finaliza el próximo uno de abril.

"Con estas líneas presento mi dimisión irrevocable como decano del Colegio y con efecto en este mismo momento que os escribo", según Alonso, y, del mismo modo, anuncia que dimite como presidente de la APR.

Para él, hacerlo simultáneamente permitirá, si así se considera, que se proponga un adelanto electoral en la Asociación para poder hacer coincidir ambos mandatos y procesos electorales, tal y como se había planeado.

Ha subrayado que se propone quedar totalmente al margen del proceso electoral en el Colegio y de su sucesión al frente de la Asociación, "sea cual sea el camino que decidáis"; y avanza que tampoco estará en ninguna candidatura y en ningún puesto, dado que "mi etapa ha concluido".

"Mi deseo es separarme desde hoy mismo de cualquier actividad de la Asociación y del Colegio", ha relatado, al entender que "lo mejor es ceder el testigo por completo y de forma clara y rápida".

Para él, la transición no ofrecerá ningún problema, ya que la Junta Directiva y las personas que trabajan en la Casa de los Periodistas -Nuria Solózábal, Teresa Íñigo y Elena Martínez- conocen los temas.

Alonso ha insistido en que "este es el mejor momento para dejarlo", dado que hay casi dos meses por delante hasta el final del mandato del Colegio y es tiempo "suficiente" para configurar una candidatura "potente".

Tanto en la Junta Directiva de la Asociación como en la Junta de Gobierno del Colegio hay personas "muy preparadas y comprometidas" y entre los asociados y colegiados hay "muy buenos candidatos".

Ha agradecido "estos años tan ricos y productivos de trabajo juntos" y se ha dirigido a "todos los asociados y colegiados a los que alguna vez he metido en algún lío para colaborar desinteresadamente con la profesión", a quienes ha pedido disculpas "si en algún momento de nervios no he estado muy fino, que sé que los ha habido".

Cree que han sido años en los que "hemos construido juntos cosas muy importantes", como la celebración, hace cinco años, del centenario de la APR, que hoy cumple 105 años; la constitución, hace casi cuatro años, del Colegio de Periodistas; y el incrementado del patrimonio de la Asociación con la adquisición, en 2008, de un local en la calle Herrerías de Logroño.

Ha ello ha sumado la institución de tres premios periodísticos, la recuperación de los Premios Gran Reserva y Fuera de Denominación; la puesta en marcha programas "interesantes", el mantenimiento y refuerzo del cuadro médico, "pese a las dificultades"; y la edición de la revista online Saludable para la Alianza Riojana por la Salud.

También ha citado la captación de patrocinadores privados para la Guía de la Comunicación, la renovación de la página web de la APR y del Colegio; la reforma de los Estatutos de la Asociación limitando el mandato de los presidentes a ocho años; y, "sobre todo, hemos sobrevivido a la crisis".

Alonso ha precisado que, en estos últimos doce años, "la APR ha tenido un papel más protagonista que nunca en la FAPE y en el impulso al movimiento colegial", pero lo más gratificante para él ha sido "cada vez que un periodista ha conseguido un trabajo gracias a la bolsa de empleo de la Asociación".

Ha defendido que el Colegio y la Asociación tienen retos "pendientes y apasionantes" y "tareas que dejo a medio hacer"; y se ha referido a "enganchar" a las nuevas generaciones de periodistas, al aprovechamiento del local de Herrerías y a la potenciación de la formación del colectivo de periodistas.

Alonso ha entendido que "la Asociación y el Colegio tienen que dejar de ser tan presidencialistas, me lo propuse pero no he tenido ningún éxito"; y ha abogado por introducir mejoras en el funcionamiento interno.

Ha dicho que mantendrá su responsabilidad como presidente de la Comisión de Garantías de la FAPE, que concluye en 2021; y ha explicado que la fecha elegida para dejar sus cargos en la APR y en el Colegio de Periodistas estaba "meditada" desde hace tiempo.

La elección se debe a que había que culminar los actos de celebración del patrón de los periodistas, san Francisco de Sales, y a que hubiese tiempo suficiente para abordar un proceso electoral que debe convocarse antes del uno de abril.

"Y porque, además, lo necesito, creo que ya no aporto la energía que se requiere y que conocer tanto la Asociación, el Colegio y su entorno, a menudo, resta frescura", según Alonso, quien necesita recuperar tiempo para su familia, su desempeño profesional y para abordar nuevos proyectos que solo le reporten satisfacciones personales, pero no económicas.