El PP pide a la oposición "responsabilidad" y "no circos"

Logroño, 30 ene (EFE).- El PP de La Rioja ha reclamado hoy a los grupos de la oposición en el Parlamento de La Rioja que trabajen "con responsabilidad" y "abandone los circos".

El PP riojano ha respondido así, en un comunicado, a las manifestaciones hechas hoy por parlamentarios de los grupos Socialista, Podemos y Ciudadanos, que han registrado una propuesta para "reactivar" la tramitación de la Proposición de Ley de la Iniciativa Legislativa Popular de Protección de los Animales.

El PP acusa a los tres grupos de "primar el titular y la foto, intereses personales y partidistas"" en lugar "del interés de los riojanos".

"La realidad es que ni el PSOE, ni Podemos, ni Ciudadanos han respondido al requerimiento de los servicios de la Cámara regional, el pasado 22 de diciembre, para retomar la tramitación de esta Proposición No de Ley", afirma el PP, para quien "esa falta de interés contrasta con el espectáculo orquestado hoy en el Registro de la Cámara".

En el mencionado escrito, se recordaba a los miembros de la Comisión, que "las enmiendas están publicadas y queda pendiente convocar la Comisión, determinar si se tramita en la propia Comisión o se crea Ponencia", explica el PP.

Del mismo modo, el texto firmado por la letrada recoge que "las razones por las que no se ha reunido la Comisión no obedecen a motivos espurios para que dicha tramitación no produzca, sino a la falta de un calendario de trabajo".

"Ante la preocupación manifestada por la Presidenta de la Comisión y para tramitar la ILP y realizar el trabajo con diligencia", el escrito invitaba a los miembros de la Comisión a que "propongan unas fechas en las que se pueda celebrar con las horas en que estén disponibles para establecer un calendario".

También se proponía, asegura el PP, "fijar con los portavoces un calendario y a qué normas, reformas y leyes quieren dar prioridad para organizar el trabajo desde este Parlamento" y "la callada" fue "la respuesta".

"Un mes después, PSOE, Podemos y Ciudadanos propician una foto que sólo sirve para poner en evidencia su poco respeto a la Cámara regional, así como su falta de interés y responsabilidad a la hora de cumplir el mandato que les dieron los riojanos", acusa el PP

Además, por último, el PP recuerda que los tres grupos de la oposición "han contribuido al retraso en la tramitación al solicitar dos veces la ampliación del plazo para presentar enmiendas por un periodo total de 9 meses".