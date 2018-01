Sueldo de presidenta de la Cámara centra el debate de Ley de Acompañamiento

Logroño, 26 ene (EFE).- El proyecto de ley de Medidas Fiscales y Administrativas de La Rioja en 2018 se ha aprobado hoy con una única enmienda parcial introducida por Ciudadanos y el PSOE para rebajar el sueldo de la presidenta de la Cámara, Ana Lourdes González, que se ha aprobado y que ha marcado el desarrollo del debate.

El Parlamento regional ha concluido hoy la aprobación de las leyes de Presupuestos de La Rioja y de Medidas Fiscales y Administrativas para 2018, con un debate final de las enmiendas "vivas" a este último proyecto de ley de los grupos de la oposición, de las que solo se ha aprobado una, pactada entre PSOE y Ciudadanos.

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Diego Ubis, ha explicado diferentes medidas introducidas por su partido en este proyecto de ley para mejorar la financiación de los municipios y proponer cambios en algunas entidades, como la Agencia de Desarrollo Económico (ADER).

"Hemos logrado arrancar algunas medidas al PP, varias de las cuales les han dolido", ha dicho, en alusión a la bajada de un punto en el IRPF, a diferentes deducciones y a la equiparación entre los impuestos de sucesiones y donaciones para que "los padres le puedan dejar dinero a sus hijos en vida".

Ubis también ha sido el primero en aludir a la reforma de la Ley de Retribuciones del Parlamento de La Rioja, modificada con una rebaja de 16.000 euros anuales en el sueldo de la Presidencia, ocupada ahora por la popular Ana Lourdes González.

"Esta no era la mejor forma de hablar de esto, queríamos abrir un debate para prestigiar esta Cámara, que bastante desprestigiada está ya, y dotarla de cierto reconocimiento, pese a que la institución no es del todo justa con el resto de componentes del Parlamento", ha afirmado.

Cree que es el momento de que "un Parlamento de Regional Preferente pase a ser uno como los demás" y que los diputados reciban sus retribuciones de la propia Cámara y no de sus grupos porque "eso es algo que no entiende ni la Seguridad Social y que no pasa en ningún otro Parlamento de España".

Ha manifestado su "acuerdo" con la austeridad de la Cámara porque es la más pequeña de España, pero ha conminado a todos los grupos a "empezar a hablar para llegar a un acuerdo sobre salarios o incompatibilidades, que no deben ser diferentes por un cargo en el que te coloca tu partido".

"El PP, con mayoría absoluta, impuso un parlamento ad hoc (para su propio fin) y ha llegado la hora de cambiarlo y este grupo lo va a intentar", ha concluido Ubis.

El diputado socialista Francisco Ocon ha defendido el "grueso" de enmiendas presentadas para que "todos colaboremos con los impuestos en la medida de nuestros ingresos", y ha destacado que los cambios en esta Ley "supondrán dejar de ingresar doce millones de euros por la bonificación en el impuesto de Patrimonio".

"Respecto al salario de la presidenta, la filosofía de nuestra propuesta es que no haya ningún diputado que cobre a cargo del Parlamento, sino de su grupo, como nosotros", ha detallado Ocón, en alusión a su propuesta inicial de suprimir el sueldo de la Presidencia, que ha quedado, finalmente, en una rebaja de 16.000 euros al año.

Ha agradecido la "voluntad" de Ciudadanos en este tema y ha asegurado que su planteamiento "no es excepcional en España" y "lo que sí lo es es lo que pasa aquí" y "lo que hacemos ahora es dar un paso para que este Parlamento sea como los demás", ha afirmado.

La portavoz de Podemos, Ana Carmen Sainz, ha culpado al PP y a "las otras derechas" de propiciar un sistema de impuestos en el que "las rentas del trabajo corren con el grueso de las aportaciones".

Respecto a la retribución de la presidenta del Parlamento, ha abogado por "tratar a todos por igual a la hora de abordar cómo avanzamos a la profesionalización" porque "ese sueldo no es lo central, lo central es si queremos que este Parlamento sea serio".

Hasta ahora, ha dicho, "este es un lugar donde la oposición va a hacer lo que puede cuando acaba su trabajo de función de médico, repartidor butano o lo que sea" y "la única con sueldo es la presidenta", con lo que, así, "el Parlamento da para lo que da".

De esta forma, ha proseguido, "el PP campaba a sus anchas hasta 2015, pero ahora es un espacio de trabajo más y toca dotar a los parlamentarios de herramientas y condiciones dignas para hacerlo".

También ha conminado al PSOE y a Ciudadanos "a hablar de esta cuestión en el pleno, no de tapadillo, en la Mesa, como hicieron" y "no retrasarlo a la próxima legislatura".

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Jesús Ángel Garrido, ha defendido que la "austeridad" es "compatible con la profesionalidad de los diputados" y ha subrayado que "los riojanos no discuten sobre si un diputado cobra de su grupo o del Parlamento".

Además, "es un debate bizantino porque el dinero sale del mismo sitio, del Parlamento"; y si se busca la profesionalización de la Cámara, "primero hay que explicárselo a los riojanos y quien quiera hacerlo que lo incluya en su programa electoral" de cara a la próxima legislatura.

Ha subrayado que la presidenta "no va a dejar de hacer su trabajo" por la medida aprobada hoy porque es "la segunda autoridad de la comunidad y representa a todos los diputados y otra cosa es que no haga lo que ustedes quieren".

Garrido ha insistido en que lo aprobado "es una barbaridad tal que ningún otro líder del PSOE se lo planteó"; y ha subrayado que este proyecto de ley incluye "la mayor batería de medidas de ahorro en impuestos en la historia de La Rioja".