Ruiz-Alejos asegura que la Cámara de Comercio está saneada y activa

Logroño, 26 ene (EFE).- El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja, José María Ruiz-Alejos, ha afirmado hoy que esta entidad es "una institución saneada, activa y respetada y vamos a intentar que siga siendo así", en alusión a la próximas elecciones, a las que no se presentará tras quince años al frente.

A preguntas de los periodistas sobre el anuncio del presidente de la Federación de Empresarios de La Rioja (FER), Jaime García-Calzada, de concurrir como candidato a estas elecciones de la Cámara de Comercio, Ruiz-Alejos ha reconocido que "no me parece nada", ya que "cada uno puede presentar su proyecto".

Respecto a la intención de García-Calzada de unificar ambas instituciones, el presidente de la Cámara de Comercio ha indicado que "es el mundo de la empresa quien debe pronunciarse", dado que "no tengo un criterio establecido,porque hasta la fecha hemos tenido dos entidades, lo que no significa que no sea posible su unión".

Ruiz-Alejos ha recordado que no se presentará a las próximas elecciones de la Cámara de Comercio porque "me he hecho mayor y hay que dar paso a nuevos proyectos y nuevas ideas", por lo que respeta a todo el que quiera presentarse y esté en disposición de hacerlo.

Ha afirmado que, como no existe una candidatura propia del actual equipo gestor, "lo que queremos como empresarios es que la Cámara de Comercio se impulse y sea cada vez mejor institución para el mundo empresarial".

La Cámara de Comercio, ha destacado, es "importantísima en este mundo empresarial en el que nos movemos", por lo que ha solicitado a los candidatos a las próximas elecciones que "favorezcan e impulsen esta entidad para sacar su máximo partido".