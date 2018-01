El diputado general de Álava ve "inviable" que el TAV pase por Rioja Alavesa

Vitoria, 26 ene (EFE).- El diputado general de Álava, Ramiro González, ha asegurado hoy que ve "inviable" que el tramo del tren de alta velocidad que conecte Miranda de Ebro (Burgos) con Logroño pase por Rioja Alavesa y ha reclamado al Ministerio de Fomento que descarte "cuanto antes" esa alternativa.

González se ha pronunciado así durante una comparecencia en comisión de las Juntas Generales de Álava, en la que ha recordado que, de momento, este trayecto "es un esbozo en un papel, una fase muy inicial", ya que el Ministerio ha planteado cuatro alternativas "y aún no ha hecho el estudio de impacto medioambiental sobre ellas".

"Después de tener la información de Fomento creo que esto se va a quedar en una línea de papel, que no va a pasar de ahí. Yo creo que esto no va a tener recorrido", ha asegurado, ya que asume que "una vez se analice la cuestión medioambiental no se va a dar un paso más", dada la importancia del paisaje y los viñedos de esta zona alavesa que podrían verse afectados.

"Entre las consideraciones que hacen inviable, imposible y descartable desde el momento inicial cualquier alternativa de paso por Rioja Alavesa está la posibilidad de que la Unesco declare como patrimonio el paisaje del vino de Rioja", ha agregado González.

El diputado general ha recordado la "oposición rotunda" de Álava a esta opción, que el miércoles se demostró con una moción aprobada por unanimidad en las Juntas Generales contra el paso del TAV por Rioja Alavesa.

En ese sentido, ha apuntado a que aunque el 9 de enero en su reunión con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, "no se descartó este trazado" sí dio a entender que no pasará el examen medioambiental.

"Estaré tranquilo cuando este trazado concreto esté descartado", ha agregado antes de asegurar que, en caso de que siga adelante con el proyecto "la posición de esta institución será beligerante".