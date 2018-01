La música clásica, con Pablo Sáinz Villegas, regresa mañana a Nueva York

Logroño, 25 ene (EFE).- El guitarrista español Pablo Sáinz-Villegas actúa mañana, día 26, en el Carnegie Hall, de Nueva York (Estados Unidos), dentro de los eventos oficiales de los Premios Grammy, donde ofrece un concierto con el que la música clásica regresa a la gran manzana.

Sáinz Villegas, natural de Logroño (La Rioja) es el primer guitarrista en actuar en solitario en esta sala sinfónica del Carnegie Hall desde que lo hiciera el Maestro Andrés Segovia en 1987, ha informado su gabinete de comunicación, en una nota.

El concierto, incluido dentro de la programación oficial de la semana de los Grammy, reúne a artistas consagrados de diversos géneros para celebrar el legado del legendario compositor y director.

Sáinz-Villegas viene de participar con Plácido Domingo en un concierto ante más de 45 mil espectadores en el Estadio Nacional de Chile.

Ha sido aclamado por la prensa internacional como "el alma de la guitarra española" y como el guitarrista clásico más destacado de su generación.

Cuenta con una carrera artística caracterizada por su emotiva entrega en el escenario, lo cual logra ya sea en recitales en salas íntimas o ante más de 85.000 personas acompañando a Plácido Domingo, en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Junto al tenor ha grabado su próximo CD a dúo que saldrá al mercado en la primavera de 2018 bajo el sello Sony Classical.

"GRAMMY Salute to Classical Music" será presentado por el pianista Lang Lang, en el que además de figuras como Pablo Sáinz Villegas, Isabel Leonard, Time for Three, Ledisi y Kiana Ledé, entre otros, contará con la participación de miembros de la Lang Lang International Music Foundation.