El autotest del VIH ya está disponible en 156 farmacias riojanas

Logroño, 24 ene (EFE).- El autotest del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ya está disponible en las 156 farmacias y 44 botiquines de La Rioja, según ha detallado hoy el Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja.

En una nota, ha añadido que los productos sanitarios para autodiagnóstico del VIH no han estado disponibles en el mercado europeo hasta fechas recientes.

Algunas empresas han iniciado la comercialización de estos productos en España y desde esta semana están disponibles esos test en las farmacias riojanas, a un precio en torno a los 30 y 35 euros.

Se ha referido a que en La Rioja, según señala el Plan de Salud de La Rioja 2015-2019, el número de nuevos infectados sigue siendo elevado.

Así, de los más de 50 casos que se diagnosticaban en La Rioja a mediados de los años noventa del siglo XX, se ha pasado a entre 10 y 20 aproximadamente en los últimos años.

Desde 1986, año en que se diagnosticó el primer caso en La Rioja, hasta la actualidad, se han diagnosticado cerca de 600 casos en la región, casi el 80 % de hombres; y en el último año fueron 13 diagnósticos de VIH y 5 de sida.

La edad media de los afectados en La Rioja es de 41,1 años, ha precisado el Colegio de Farmacéuticos de La Rioja, cuyo presidente, Mario Domínguez, ha insistido en la importancia de la prevención.

"Lo fundamental es realizarse las pruebas diagnósticas si hay dudas de riesgo porque se pierden oportunidades para el paciente y, además, se pueden evitar nuevos contagios", ha subrayado.

Ha indicado que este autotest aporta "accesibilidad al mismo, sencillez en el uso y discreción al usuario" y se ha referido a que un importante problema al que se enfrenta la práctica clìnica habitual, según destaca el Plan de Salud de La Rioja, es el retraso diagnóstico.

Ha insistido en que no someterse a pruebas de detección de anticuerpos frente al VIH es "una perdida de oportunidades" y en La Rioja, al menos el 50 % de los nuevos diagnósticos de infección por VIH se considera tardíos, de acuerdo con los datos del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital San Pedro.

El Colegio de Farmacéuticos de La Rioja entiende que no se debe "relajar" el respeto a la posibilidad de contraer infecciones de transmisión sexual y su mensaje es que "hoy la infección por el VIH no se cura y, aunque se puede vivir con el VIH, la esperanza de vida es inferior a la de la población no infectada".

La llegada de estos autotest a las farmacias, ha añadido, está alineada con el objetivo del Plan de Salud de La Rioja de disminuir la mortalidad atribuida a la infección VIH/SIDA, incrementando el número de nuevos diagnósticos de pacientes infectados por el VIH y disminuyendo, al menos, un 10 % anual el retraso diagnóstico de los pacientes con infección por el VIH.