La Rioja, única CCAA en la que cayeron los dependientes atendidos en 2017

Madrid/Logroño, 23 ene (EFE).- La Rioja fue la única comunidad autónoma española en la que decreció el número de dependientes atendidos, con una caída del 2,3 por ciento durante 2017.

Uno de cada cuatro dependientes reconocidos por la ley de Dependencia en 2017 se encuentra en la lista de espera para recibir los servicios y prestaciones a los que tienen derecho, según denuncia la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Con los últimos datos oficiales del Sistema de Atención a la Dependencia al cierre del pasado mes de diciembre, la asociación recuerda que 1.264.951 personas tienen reconocida su situación de dependencia (el 2,7 % de la población); de ellas 954.831 están siendo atendidas, mientras que 310.120 están en lista de espera.

"Se confirma en 2017 una recuperación del Sistema de Atención a la Dependencia que se inició en 2015, al calor de la sensibilidad de los nuevos Gobiernos Autonómicos y por la incorporación de los dependientes moderados (en julio de 2015)", valoran los directores de los servicios sociales.

Sin embargo, la asociación alerta de que en 89.267 beneficiarios del sistema -el 10 %- se está prestando un sistema de atenciones de bajo coste, es decir, "que no suponen auténtico apoyo a las personas, que no generan suficientes retornos y que no son fuente de empleo".

Respecto al perfil de los dependientes, dos tercios son mujeres y un tercio son hombres y por edad, más del 70 % de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 80 superan ampliamente el 50 %.

La organización destaca la reducción de la lista de espera en 38.189 personas, pero lamenta que a "ese ritmo se necesitarían más de ocho años solo para atender a la actual acumulación de la lista de espera".

"Resulta especialmente preocupante que casi el 40 % de las personas desatendidas son dependientes con Grado II o III (dependientes severos y grandes dependientes); en total 120.368 personas" y que, según los últimos informes, en 2016 se produjeron más de 40.000 fallecimientos de personas que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones y servicios oportunos.

Las comunidades que más han incrementado porcentualmente el número de beneficiarios en el último año han sido Navarra (25,9 %), Castilla La Mancha (24,5 %), Aragón (21,8 %) y la Comunidad Valenciana (19,3 %); solo en La Rioja decreció en número de atendidos (2,3 %).

La asociación de directores de los servicios sociales expresan su preocupación por la situación de Cataluña, que tiene la mayor tasa de lista de espera (37,1 %) y que "precisaría de más de once años para absorber esa lista".

Recuerda que la aportación de la Administración General del Estado al sistema es del 17 %, mientras que las comunidades aportan el 63 % y los propios usuarios el 20 % restante.

"El Gobierno de España incumple una la Ley de Dependencia ya que debe garantizar financiación suficiente para el ejercicio de los derechos con independencia de la comunidad de residencia", concluye.