La Rioja es la cuarta comunidad con mayor índice de lectores, un 63,6 %

Madrid/Logroño, 18 ene (EFE).- La Rioja es la cuarta Comunidad Autónoma española con mayor índice de lectores de libros en tiempo libre, un 63,6 por ciento, lo que supone un incremento del 4,5 % respecto a 2012.

Así lo indica el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros de 2017 de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), en el que ha colaborado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y que se ha presentado hoy.

Los resultados anuales de este estudio, realizado por la empresa Conecta Research & Consulting, se han obtenido a partir de una muestra realizada entre 5.000 individuos.

Este barómetro presenta un incremento del porcentaje de lectores en todas las comunidades autónomas desde 2011, excepto en Extremadura, siendo Madrid la región en que este índice es mayor, un 71,4 %, cifra que supera en once puntos a la media nacional, 59,7 %.

Después de Madrid, las ocho comunidades con porcentajes superiores a la media son Navarra, un 65,1 %; País Vasco, 63,9 %; La Rioja, 63,6 %; Cantabria, 63,3 %; Cataluña, 62,7 %; Aragón, 61,8 %; Comunidad Valenciana, 61,2 %; y Baleares, 60 %.

Además, según los datos de este barómetro, Navarra, La Rioja, Asturias, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía son las comunidades autónomas que desde 2011 registran un mayor crecimiento de la lectura de libros en tiempo libre.

La Rioja se sitúa como la segunda región española con mayor porcentaje de compradores de libros de no texto, un 57,7 % y una media de ejemplares adquiridos de 8,6, solo superada por Navarra, con un 57,9 % y una media de 9,7.

Navarra y Madrid son las comunidades con mayor media de libros comprados, 12,7 y 11 respectivamente, mientras que Canarias y Castilla y León tienen el menor porcentaje de compradores, 38,2 % y 39,4 %, respectivamente, además, la segunda es la región donde se compraron menos libros de media, 5,5.

Respecto a la valoración de las bibliotecas por parte de sus usuarios, La Rioja se sitúa en décimo segundo puesto, con un 8,1 de nota, una cifra superior a la de 2012, de 7,5, pero inferior a la media española de 8,2.

En general, el porcentaje de lectores de libros en España mayores de 14 años se ha incrementado en los últimos cinco años hasta situarse en el 65,8 % de la población, lo que supone un aumento de 2,8 puntos, aunque un 40,4 % no lee nunca o casi nunca por ocio.

El 35,1 % de los que no leen es porque o no les interesa o no les gusta, razón que aumenta al 49,4 % en los lectores de entre 25 y 34 años.