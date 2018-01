El PP destaca que la Fiscalía "ha certificado la correcta gestión del CCR"

Logroño, 17 ene (EFE).- El PP de Logroño ha afirmado, un comunicado, que el archivo de la denuncia de Cambia Logroño a la Fiscalía, sobre la gestión del Centro de la Cultura del Rioja (CCR), supone que este organismo "certifica la correcta gestión" de ese centro.

El PP considera que "los concejales del Grupo municipal Cambia Logroño han sufrido un severo varapalo judicial" y por ello "deberían pedir disculpas por realizar denuncias infundadas".

"Sería deseable que desde Cambia Logroño se pidiera perdón a los funcionarios municipales responsables del CCR, a la UTE y a la concejala de Cultura -Pilar Montes-que han tenido que soportar todo tipo de calumnias·, afirma el PP.

Creen, no obstante, que "esa no va a ser ésa la actitud de este grupo político, a tenor de las declaraciones realizadas por su portavoz" porque "van a los tribunales pero cuando éstos no les dan la razón reniegan de la Justicia".

Lamentan que este grupo "está también causando un tremendo perjuicio a la imagen de la ciudad, más cuando el CCR está llamado a ser el referente turístico de Logroño".

Y destacan el trabajo del equipo de Gobierno municipal para subsanar las deficiencias que tenía el centro -las obras ya están licitadas, por un importe de 119.000 euros- y poder abrirlo próximamente con todas las garantías.

Se está, además, en un proceso de selección para contar con la figura de un director que dinamice su programa de actividades, concluye el comunicado.