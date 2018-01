El CSIF reclama una reunión urgente de la mesa sectorial de Educación

Logroño, 8 ene (EFE).- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado hoy una reunión urgente de la mesa sectorial de Educación para abordar asuntos que requieren una "respuesta inmediata", como la oferta de empleo público y las controvertidas comisiones de servicio.

En una nota, CSIF ha detallado que entre los temas "más urgentes" se encuentra la publicación del Decreto que recoja la aprobación de la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal, ya que todas las plazas de consolidación que se aprobaron en la mesa sectorial de 2017 no están oficialmente publicadas.

Esta situación está generando una "gran incertidumbre" entre los opositores, ha alertado este sindicato.

Otro tema importante es la orden que regula la provisión de las comisiones de servicio, de modo que CSIF prevé que, tal como van las cosas y por segundo año consecutivo, esta orden no va a estar preparada para que pueda aplicarse el curso que viene, "por lo que seguirán dándose a dedo".

También siguen pendientes la recuperación de los derechos perdidos durante los últimos años, como la vuelta a las 18 horas en Secundaria, la reducción de ratios en todos los niveles educativos y eliminación de todos los "recortes" aplicados durante la crisis.

"Para que no suceda como en años anteriores, que al final se va a la carrera para poder cerrar todas las negociaciones abiertas", CSIF solicita una reunión urgente de la mesa sectorial de Educación y que se establezca un calendario fijo de negociaciones para no tener que estar a expensas de que cite o no la administración.